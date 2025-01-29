Маша Кондратенко пояснила, чому видавала себе за Klavdia Petrivna

Зі слів Маші, ідея видавати себе за Klavdia Petrivna з’явилася випадково.

"Я не хочу розкривати всі подробиці нашого спілкування, але це була авантюра з двох боків, в яку ми так вирішили зайти разом. І все сталося так, як ми і хотіли. Люди були зацікавлені", - каже зірка.

Артистка вважає, що їхня "авантюра" вдалася, а результат перевершив усі очікування.

"Мені здається, що це такий піар-хід, яких давно не було в Україні. Давно не було усього цього: бурі емоцій в людей, питань, відсутності відповідей. Тому все вийшло класно. Авантюра вдалася", - додала знаменитість. Маша Кондратенко (фото: instagram.com/mashaa.kondratenko)

Також Кондратенко сказала, що підтримала колегу, яку деякі після її першого сольного концерту у Палаці спорту, де вона зняла маску, почали критикувати.

"Я вважаю, що Klavdia Petrivna велика молодець, бо перші сольні концерти в Палаці спорту - це дуже відповідально, це дуже страшно. І я навіть коли я бачила після концертів коментарі в бік Клави, я відповідала людям, які її хейтили. Я писала про те, що людина вперше виступала на такій великій сцені. Треба мати повагу! І насправді це було класно! І вона зарядила всіх своєю енергією, вона заспівала улюблені хіти людей, тому звісно я її підтримувала, і як артистку, і як подругу", - зазначила Маша. Klavdia Petrivna (фото: instagram.com/klavdia_petrivna)

Нагадаємо, загадкова співачка Klavdia Petrivna понад рік випускала пісні анонімно, які одразу ж ставали хітами.

Шанувальники швидко припустили, що під великим капелюхом ховається українська артистка Маша Кондратенко, і сама співачка ненавмисно підливала олії в вогонь.

Чутки почали поширюватися після того, як Маша у своєму Instagram виконала одну з пісень Клавдії, і схожість голосів змусила багатьох повірити в це припущення.