Березень 2020: головні свята місяця і додаткові вихідні

Свята у березні 2020 (колаж: РБК-Україна)

В березні в Україні святкується вісім національних свят

В Україні у березні 2020 року святкується безліч національних, релігійних та всесвітніх свят. При цьому є свята, які дають українцям додаткові вихідні протягом робочого тижня. Видання STYLER зібрало добірку найважливіших свят місяця й підготував оновлений календар державних вихідних для українців.

Перший місяць весни буде щедрим на вихідні. У березні українці відпочиватимуть 10 днів.

Крім звичайних субот і неділь місяця, українців чекає і додатковий вихідний. Оскільки у 2020 році святкування Міжнародного жіночого дня 8 березня випадає на неділю, то вихідним буде понеділок – 9 березня.

Попри те, що українці будуть сидіти вдома тільки один додатковий день, свят все ж більше. Серед найбільш шанованих в Україні – початок Великого посту, який припадає на 2 березня, а також Міжнародний жіночий день, що відзначається 8-го березня. Також в Україні вважається великим святом День народження Тараса Шевченка (9 березня), День Землі (20 березня) і, відповідно, Година Землі (28 березня), Всеукраїнський день боротьби із захворюванням на туберкульоз (24 березня).

Окремо варто відзначити свята, якими в Україні шануються захисники - День українського добровольця (14 березня), День служби безпеки України (25 березня), День Національної гвардії України (26 березня).

Всі святкові дати у березні 2020 року

1 березня – Всесвітній день цивільної оборони, Всесвітній день імунітету;

2 березня – початок Великого посту;

3 березня – Всесвітній день дикої природи, Всесвітній день письменника;

6 березня – Всесвітній день боротьби з глаукомою;

8 березня – Міжнародний жіночий день;

9 березня – День народження Тараса Шевченка, Міжнародний день ді-джея (World DJ Day);

10 березня – єврейське свято Пурим (з вечора 9-го до вечора 10 березня);

13 березня – Всесвітній день сну;

14 березня – День українського добровольця, День землевпорядника України, Міжнародний день числа "Пі";

15 березня – Всесвітній день захисту прав споживачів, День працівників ЖКГ і побутового обслуговування населення;

17 березня – День святого Патріка, День мобілізаційного працівника;

18 березня – День працівника податкової та митної служби України;

19 березня – Міжнародний день клієнта;

20 березня – День Землі, День весняного рівнодення, Міжнародний день щастя;

21 березня – Всесвітній день поезії, Міжнародний день боротьби за ліквідацію расової дискримінації, Міжнародний день лісів, Міжнародний день людини з синдромом Дауна, Міжнародний день лялькаря;

22 березня – Всесвітній день водних ресурсів, День таксиста;

23 березня – Всесвітній день метеоролога;

24 березня – Всесвітній день боротьби із захворюванням на туберкульоз, Всеукраїнський день боротьби із захворюванням на туберкульоз;

25 березня – День служби безпеки України;

26 березня – День Національної гвардії України;

27 березня – Міжнародний день театру;

28 березня – Година Землі;

29 березня – перехід на літній час (в ніч з 29 на 30 березня);

31 березня – Міжнародний день резервного копіювання (День бекапа)

Нагадаємо, що раніше ми публікували календар поминальних днів у 2020 році. Ми писали, коли потрібно вшанувати померлих рідних і які головні традиції цих днів.

Варто нагадати, що незабаром починається Великий піст. Раніше STYLER писало, як правильно підготуватися до свята і які продукти заборонені.