Масляна 2020: коли і як на млинцях передбачити свою долю

Масляна 2020 має самобутні щоденні традиції
Масляна 2020 в Україні розпочалася 24 лютого і закінчиться 1 березня Прощеним неділею. Це світле і веселе свято ділиться по днях тижня, кожен з яких має своє значення. Так, вівторок, який у цьому році припадає на 25 лютого, називають "Заграванням". Чим примітний цей день Масляної - у матеріалі Styler.
В цей день молоді люди вбиралися і йшли на гуляння шукати своїх суджених, влаштовувалися свого роду оглядини. Під час святкових розваг було заведено пригощати один одного млинцями, на млинцях також ворожили.
Ворожіння на млинцях починалося з процесу приготування тіста. Якщо воно виходило однорідним - наступний рік буде щасливим. А грудочки в тесті, які ніяк не виходило розбити, передвіщали випробування і труднощі.
Якщо при замішуванні ви розлили молоко або ж розсипали борошно - усі ваші починання будуть рухатися повільно, результати будуть мінімальними.
За допомогою цього гадання, молоді дівчата могли дізнатися, чи варто в цьому році розраховувати на весілля. Якщо перший млинець вийшов рівним, добре перевертається - пора готувати придане, а якщо грудкою - планам на швидке весілля не судилося збутися.
Краї млинця розкажуть про характер майбутнього обранця. Рівні краї - чоловік буде поступливим, нерівні краї передбачали, що в сімейному житті вам доведеться дуже довго притиратися один до одного.
По товщині першого млинця можна дізнатися, наскільки щасливими будуть ваші починання у справах. Тонкий і гладкий млинець міг означати, що всі справи будуть просуватися добре, без особливих зусиль з вашого боку. Млинець нерівномірної товщини або ж товстий значив, що шлях до успіху буде тернистим.