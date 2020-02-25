Масляна 2020: коли і як на млинцях передбачити свою долю

Масляна 2020 (фото: pixabay.com)

Масляна 2020 має самобутні щоденні традиції

Масляна 2020 в Україні розпочалася 24 лютого і закінчиться 1 березня Прощеним неділею. Це світле і веселе свято ділиться по днях тижня, кожен з яких має своє значення. Так, вівторок, який у цьому році припадає на 25 лютого, називають "Заграванням". Чим примітний цей день Масляної - у матеріалі Styler.

В цей день молоді люди вбиралися і йшли на гуляння шукати своїх суджених, влаштовувалися свого роду оглядини. Під час святкових розваг було заведено пригощати один одного млинцями, на млинцях також ворожили.

Як на млинцях передбачити своє майбутнє

Ворожіння на млинцях починалося з процесу приготування тіста. Якщо воно виходило однорідним - наступний рік буде щасливим. А грудочки в тесті, які ніяк не виходило розбити, передвіщали випробування і труднощі.

Якщо при замішуванні ви розлили молоко або ж розсипали борошно - усі ваші починання будуть рухатися повільно, результати будуть мінімальними.

Ворожіння на судженого

За допомогою цього гадання, молоді дівчата могли дізнатися, чи варто в цьому році розраховувати на весілля. Якщо перший млинець вийшов рівним, добре перевертається - пора готувати придане, а якщо грудкою - планам на швидке весілля не судилося збутися.

Краї млинця розкажуть про характер майбутнього обранця. Рівні краї - чоловік буде поступливим, нерівні краї передбачали, що в сімейному житті вам доведеться дуже довго притиратися один до одного.

Ворожіння на млинцях на удачу

По товщині першого млинця можна дізнатися, наскільки щасливими будуть ваші починання у справах. Тонкий і гладкий млинець міг означати, що всі справи будуть просуватися добре, без особливих зусиль з вашого боку. Млинець нерівномірної товщини або ж товстий значив, що шлях до успіху буде тернистим.