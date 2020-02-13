Великий піст 2020: коли починається і що не можна їсти

Великий піст 2020 (фото: pixabay.com)

Великий піст розпочнеться в Україні 2 березня після Масляної

Великий піст 2020 в Україні почнеться відразу після Масниці, яка святкується в останню неділю зими. Це відбудеться 2 березня і завершиться 18 квітня з настанням Великодня. Сорокаденний Великий піст є основним, найбільш тривалим і суворим з чотирьох багатоденних постів.

Утриманням від їжі і розваг віруючі протягом семи тижнів будуть готувати себе до святкування Великодня, який цього року припадає на 19 квітня.

Великий піст є самим древнім з церковних посад і покликаний нагадати про сорокаденний піст Ісуса в пустелі, і про Страсного тижня перед самою Пасхою, коли згадують страждання і розп'яття Христа, за якими і було воскресіння.

У християн цей пост є особливо суворим. Віруючі повинні утримуватися від м'яса, вина, молока, сиру та яєць. Виняток становлять люди похилого віку, хворі, маленькі діти, вагітні та жінки, а також подорожують.

Основу раціону в пост складають овочеві страви (pixabay.com/jill111)

Готуватися до посту прийнято заздалегідь, і вже за тиждень до його початку з раціону виключають м'ясні страви. Перший та останній тижні посту найсуворіші в харчуванні.

В деякі дні допускаються відступу в строгих правилах. На такі православні свята, як Благовіщення (7 квітня) та у Вербну неділю (25 березня), можна включити в раціон рибу. В Лазареву суботу (31 березня) дозволяється рибна ікра. Крім цього, у вихідні дні можна випивати по келиху червоного сухого вина.

Раціон у Великий піст: що можна їсти по днях

Календар пісного харчування в несуворі дні передбачає наступний режим:

Понеділок, середа, п'ятниця - сухоїдіння. Допускається вживання фруктів і овочів, які не пройшли термообробку, а також вода, компоти, трав'яний чай.

Вівторок, четвер - гаряча їжа без олії. Це можуть бути каші, супи (наприклад, грибний бульйон з картоплею або вермішеллю).

пост рекомендують вживати каші і рослинні продукти (pixabay.com/hugok38)

Також варто звернути увагу, що церква рекомендує утриматися від посади у разі наявності серйозних захворювань, і дає деякі послаблення для вагітних, дітей і літніх людей.

Для здорової людини обмежене харчування у Великий піст - чудова можливість оздоровити і очистити свій організм. Але головним у цей період залишається саме духовне очищення.