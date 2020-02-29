Март 2020: главные праздники месяца и дополнительные выходные

Праздники в марте 2020 (коллаж: РБК-Украина)

В марте в Украине празднуется восемь национальных праздников

В Украине в марте 2020 года празднуется множество национальных, религиозных и всемирных праздников. При этом есть праздники, которые дают украинцам дополнительны выходные в течение недели. Издание STYLER собрало подборку самых важных праздников месяца и подготовил обновленных календарь государственных выходных для украинцев.

Первый месяц весны будет щедрым на выходные. В марте украинцы будут отдыхать 10 дней.

Кроме обычных суббот и воскресений месяца, украинцев ожидает и дополнительный выходной. Поскольку в 2020 году празднование Международного женского дня 8 марта выпадает на воскресенье, то выходным будет и понедельник – 9 марта.

Несмотря на то, что украинцы будут сидеть дома только один дополнительный день, праздников все же больше. Среди самых почитаемых в Украине – начало Великого поста, которое приходится на 2 марта, а также Международный женский день, отмечаемый 8-го марта. Также в Украине считается большим праздником День рождения Тараса Шевченко (9 марта), День Земли (20 марта) и, соответственно, Час Земли (28 марта), Всеукраинский день борьбы с заболеванием туберкулезом (24 марта).

Отдельно стоит отметить праздники, которыми в Украине почитаются защитники - День украинского добровольца (14 марта), День службы безопасности Украины (25 марта), День Национальной гвардии Украины (26 марта).

Все праздничные даты в марте 2020 года

1 марта – Всемирный день гражданской обороны, Всемирный день иммунитета;

2 марта – начало Великого поста;

3 марта – Всемирный день дикой природы, Всемирный день писателя;

6 марта – Всемирный день борьбы с глаукомой;

8 марта – Международный женский день;

9 марта – День рождения Тараса Шевченко, Международный день ди-джея (World DJ Day);

10 марта – еврейский праздник Пурим (с вечера 9-го к вечеру 10 марта);

13 марта – Всемирный день сна;

14 марта – День украинского добровольца, День землеустроителя Украины, Международный день числа "Пи";

15 марта – Всемирный день защиты прав потребителей, День работников ЖКХ и бытового обслуживания населения;

17 марта – День святого Патрика, День мобилизационного работника;

18 марта – День работника налоговой тa таможенной службы Украины;

19 марта – Международный день клиента;

20 марта – День Земли, День весеннего равноденствия, Международный день счастья;

21 марта – Всемирный день поэзии, Международный день борьбы за ликвидацию расовой дискриминации, Международный день лесов, Международный день человека с синдромом Дауна, Международный день кукольника;

22 марта – Всемирный день водных ресурсов, День таксиста;

23 марта – Всемирный день метеоролога;

24 марта – Всемирный день борьбы с туберкулезом, Всеукраинский день борьбы с заболеванием туберкулезом;

25 марта – День службы безопасности Украины;

26 марта – День Национальной гвардии Украины;

27 марта – Международный день театра;

28 марта – Час Земли;

29 марта – переход на летнее время (в ночь с 29 на 30 марта);

31 марта – Международный день резервного копирования (День бэкапа).

Напомним, что ранее мы публиковали календарь поминальных дней в 2020 году. Мы писали, когда нужно почтить умерших родных и какие главные традиции этих дней.

Стоит напомнить, что вскоре начинается Великий пост. Ранее STYLER писало, как правильно подготовиться к празднику и какие продукты запрещены.