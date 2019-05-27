Вірогідний переможець: учасник "Голос. Діти" змусив плакати всіх суддів

На "Голос. Діти" 2019 вже визначилися перші претенденти на перемогу
Пісенний конкурс "Голос. Діти" 2019 стартував у неділю, 26 травня. Учасник п'ятого сезону шоу Олександр Зазарашвілі вразив і суддів, і глядачів. Хлопчик своїм неймовірним виступом змусив плакати всіх членів журі проекту.
Всі судді назвали 12-річного хлопчика з Грузії вірогідним переможцем дитячого "Голосу" в Україні.
Олександр завершував перший випуск п'ятого сезону. Він виконав всесвітньо відомий хіт Селін Діон " All Ву Мyself.
Всі судді боролися за неймовірно талановитого хлопчика з добрим серцем. Вони також попросили його виконати грузинську пісню, що хлопчик із задоволенням і зробив.
Голос Діти 2019 - виступ Олександра Зазарашвілі вразив суддів (фото: YouTube/Голос країни)
В результаті Саша вибрав тренерами Надю Дорофєєву і Позитива з групи "Время и Стекло".
Хлопчик також розповів, що в його родині шестеро дітей, четверо з яких сім'я взяла на виховання. Це діти сусідів сім'ї Саші, які загинули.
"Я запропонував цю ідею батькам, тому що всі діти повинні пройти шлях під назвою дитинство", - каже Саша.
Голос Діти 2019 - виступ Олександра Зазарашвілі вразив суддів (відео: YouTube/Голос країни)
Користувачі мережі, що побачили виступ хлопчика, вразилися його неймовірно сильними вокальними даними, а також щирістю і добротою його серця.
Голос Діти 2019 - виступ Олександра Зазарашвілі вразив суддів (скрін: YouTube/Голос країни)
Раніше ми писали, що Надя Дорофєєва та Дмитро Комаров звертаються до всіх небайдужих з проханням допомогти хлопчикові, страждаючому жахливою хворобою.