ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Вірогідний переможець: учасник "Голос. Діти" змусив плакати всіх суддів

STYLERТелешоу    27.05.2019 - 09:29
Вірогідний переможець: учасник "Голос. Діти" змусив плакати всіх суддів
"Голос. Діти" 2019 (фото: tsn.ua)

На "Голос. Діти" 2019 вже визначилися перші претенденти на перемогу

Пісенний конкурс "Голос. Діти" 2019 стартував у неділю, 26 травня. Учасник п'ятого сезону шоу Олександр Зазарашвілі вразив і суддів, і глядачів. Хлопчик своїм неймовірним виступом змусив плакати всіх членів журі проекту.

Всі судді назвали 12-річного хлопчика з Грузії вірогідним переможцем дитячого "Голосу" в Україні.

Олександр завершував перший випуск п'ятого сезону. Він виконав всесвітньо відомий хіт Селін Діон " All Ву Мyself.

Всі судді боролися за неймовірно талановитого хлопчика з добрим серцем. Вони також попросили його виконати грузинську пісню, що хлопчик із задоволенням і зробив.

Вірогідний переможець: учасник &quot;Голос. Діти&quot; змусив плакати всіх суддів

Голос Діти 2019 - виступ Олександра Зазарашвілі вразив суддів (фото: YouTube/Голос країни)

В результаті Саша вибрав тренерами Надю Дорофєєву і Позитива з групи "Время и Стекло".

Хлопчик також розповів, що в його родині шестеро дітей, четверо з яких сім'я взяла на виховання. Це діти сусідів сім'ї Саші, які загинули.

"Я запропонував цю ідею батькам, тому що всі діти повинні пройти шлях під назвою дитинство", - каже Саша.

Голос Діти 2019 - виступ Олександра Зазарашвілі вразив суддів (відео: YouTube/Голос країни)

Користувачі мережі, що побачили виступ хлопчика, вразилися його неймовірно сильними вокальними даними, а також щирістю і добротою його серця.

  • У мене мурашки. Неймовірно. Переможець!
  • Заспівав дуже, дуже сильно, аж до сліз... Ось за кого я буду вболівати і, сподіваюся, що він виграє цей сезон!
  • Така справжня, щира, добра дитина! Боже, більше б таких людей у наш світ! Прекрасно і чудово, до мурашок, до сліз! Це приголомшливо!
  • Немає в жодній мові слів, щоб сказати, наскільки це було круто. Україна відкрита для всіх, і мене це дуже радує. У цього відео будуть мільйони переглядів.

Вірогідний переможець: учасник &quot;Голос. Діти&quot; змусив плакати всіх суддів

Голос Діти 2019 - виступ Олександра Зазарашвілі вразив суддів (скрін: YouTube/Голос країни)

  • Перший учасник, від якого реально пішли мурашки. Одне слово... Браво!
  • Цей хлопчик повинен виграти! У нас в Україні здається традиція... Перший випуск сліпих прослуховувань. І відразу претендент на перемогу.
  • Однозначно переможець. Неймовірні голос і душа.

Раніше ми писали, що Надя Дорофєєва та Дмитро Комаров звертаються до всіх небайдужих з проханням допомогти хлопчикові, страждаючому жахливою хворобою.

"Такі сексі": Дорофєєва і Дантес вразили образами на весіллі Потапа і Насті Допоможіть! Надя Дорофєєва звернулася до прихильників з важливим завданням
Новини України голосНадя ДорофеєваГолос Діти-5
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся