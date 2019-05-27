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Зайняла чиєсь місце: на "Голос. Діти" розгорається скандал

STYLERТелешоу    27.05.2019 - 20:51
Зайняла чиєсь місце: на "Голос. Діти" розгорається скандал
Скандал на "Голос. Діти" (Колаж РБК-Україна)

Користувачі обурені тим, що дівчинка з Росії обійшла українських учасників

В Україні стартував новий, п'ятий сезон вокального проекту "Голос. Діти" і перший ефір відбувся в неділю, 26 травня на телеканалі "1+1".

У прямому ефірі на сцену вийшла 7-річна учасниця Таїсія Скоморохова, яка вразила як суддів, так і телеглядачів своїми артистичними здібностями. Дівчинка виконала досить складну композицію – пісню Тіни Тернер Simply The Best. Всі члени журі відреагували на дівчинку і розгорнули свої крісла. Однак в якості тренерів вона вибрала групу "Время и Стекло".

Виступ Таїсії Скомороховой (YouTube/Голос країни)

Однак після ефіру у соціальних мережах почався скандал, так як фанати проекту з'ясували, що Таїсія Скоморохова приїхала з Москви, Росія. Зайняла чиєсь місце: на &quot;Голос. Діти&quot; розгорається скандал

Таїсія Скоморохова (instagram.com/skomorokhova_taisia)

Багатьом не сподобалося, що в українському проекті для талановитих дітей буде брати участь дівчинка з РФ і це притому, що в Росії є свій вокальний проект для талановитих дітей.

  • Вона з Росії? Треба було Джамалі запитати: "Чий Крим?"
  • Зайняла чиєсь місце.
  • Я не зрозумів, звідки ця дівчинка приїхала?
  • Це талант Росії, а не України, якщо ви не знали.

Зайняла чиєсь місце: на &quot;Голос. Діти&quot; розгорається скандалЗайняла чиєсь місце: на &quot;Голос. Діти&quot; розгорається скандалЗайняла чиєсь місце: на &quot;Голос. Діти&quot; розгорається скандал

Скріншоти коментарів (YouTube/Голос країни)

Таїсія Скоморохова відома в Росії. Вона знімалася в популярному ситкомі про сім'ю Светофорових, а також брала участь у російському аналогу шоу "Краще всіх" та проекті "Кидовец 2017".

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що учасник "Голос. Діти" змусив плакати всіх суддів.

А також розповідали про те, як пройшов перший випуск п'ятого сезону проекту "Голос. Діти".

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