Голос країни 2019 Діти: 1 випуск дивитися онлайн

Перший ефір вдався: тріумф Дзідзьо, неймовірні таланти і шикарні композиції!

Сьогодні, 26 травня, відбувся перший випуск 5-го сезону шоу Голос країни Діти

Довгоочікувана прем'єра п'ятого сезону вокального шоу Голос країни Діти, відбулася сьогодні о 21:00 на телеканалі 1+1. Нагадаємо, що в цьому сезоні тріо зіркових наставників представляють гурт "Время и Стекло", Джамала і Дзідзьо.

Відкривати сезон треба було Ярославу Політову, а це, як ви розумієте, завжди непросто. Композиція "Sound Of Silence" підкорила всіх наставників, а юний виконавець вибрав Джамалу!

Наставники правильно відзначили, що якщо відкривав ефір настільки талановитий виконавець, то що може чекати їх далі? А далі була юна, але талановита Таїсія Скоромахова, яка виконала легендарний хіт "Simply The Best". І знову в точку! Троє наставників розгорнулися, але дівчинка вибрала "Время и Стекло".

Красива українська композиція прозвучала у виконанні Богдана Петровського - "закрила твої очі". І знову, щоб ви розуміли, три з трьох! Нарешті, свого першого учасника отримав Дзідзьо!

Гарненько розпалив пристрасті на сцені Максим Устянський із запальною піснею "День Народження". Максим теж став учасником шоу, але до нього розвернувся тільки Дзідзьо, і цього було досить, щоб стати учасником шоу.

Маленька, але смілива! Так можна охарактеризувати виступ 12-річною Юлією Карімі, з піснею "Little party never killed nobody". Однак це не завадило їй розгорнути всіх наставників, а Дзідзьо, висловлюючись футбольною термінологією, оформив хет-рик, забравши третю учасницю в свою команду.

По-перше, з Білорусі, а по-друге, неймовірно крутий кавер на Монатика - коротке резюме виступу Марії Магільной. "Время и Стекло" розгорнули свої крісла буквально через кілька секунд. Джамала і Дзідзьо теж довго не думали. Вибір Маші впав на "Время и стекло".

Максим Давидюк вирішив підкорити серця наставників і глядачів піснею "Hurt". Хлопець, у якого далеко непроста доля, вклав всю душу у виконання цієї композиції, розгорнув крісла трьох наставників та вибрав Джамалу!

Не обійшлося в першому ефірі і без пісень зіркових наставників. Так, наприклад, Валерія Ткачук виконала хіт "Время и Стекло" - "Ім'я 505". Дівчинка дуже хотіла попась саме в команду до дме, проте, ніхто з наставників на кнопку так і не натиснув ...

Представник простого українського села - Ярослав Карпук, якого називають місцевим Олегом Винником, звичайно ж, заспівав пісню про любов - "Can not help falling in love". Ярослав розгорнув всіх наставників, але вирішив, що Дзідзьо йому буде ближче!

Крім того, перший ефір порадував і першим дуетом нового сезону - "Крила". Дві чарівні дівчатки-подружки виконали композицію "На Івана, на Купайла". Але, як виявилося, в цьому ефірі обійшлося без дуетів, в тому сенсі, що ніхто з наставників не розгорнувся.

Дівчина з легендарною, як для українського шоу-бізнесу прізвищем, Винник, природно, виконала українську пісню - "Чекаю. Цьом". Треба сказати, що Софія буквально змусила журі танцювати, які всі розгорнули свої крісла. А потім ще був виступ з Дзідзьо в дуеті. Не дивно, що саме команду Дзідзьо вибрала Софія.

Другий раз випробувати долю вирішила Дарина Бугайчук, якій в минулому сезоні просто не вистачило місця в командах зіркових наставників. Дівчинка вирішила довести, що це була випадковість, довівши на ділі свою спроможність. Пісня "Антарктида" підкорила всіх членів журі, але Даша вирушила в команду "Время и Стекло".

Останнім на сцену вийшов Олександр Зазарашвілі, наш гість з Грузії. Композиція "All by myself" і шикарний голос Сашка не залишили нікого байдужим, Хлопець зупинив свій вибір на групі "Время и Стекло".

Таким чином, перший ефір підійшов до кінця, але вже через тиждень нас чекає ще більше талановитих діточок.