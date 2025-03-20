Маленькие, но самые преданные фанаты. Как выглядят дети футболистов сборной Украины (фото)

Сегодня, 20 марта, сборная Украины проведет важнейший матч против Бельгии в плейоф за право выступать в элитном дивизионе Лиги наций. Пока футболисты готовятся к ответственной игре, их самые ярые болельщики - родные и близкие - поддерживают их вне поля. Особое внимание привлекают дети наших сборников, которые часто появляются на трибунах или в соцсетях своих звездных родителей.

Как выглядят наследники топовых игроков сборной Украины - смотрите в нашем материале на РБК-Украина (проект Styler).

Андрей и Анастасия Лунины

Голкипер сборной Украины и мадридского "Реала" Андрей Лунин вместе с женой воспитывают 3-летнего сына Андрея.

Андрей и Анастасия Лунины с сыном (фото: instagram.com/a.nastasica)

Мальчик - фанат популярной группы "Imagine Dragons". В свободное время от тренировок и игр украинский вратарь любит потанцевать с сыном под песни музыкантов.

Александр и Влада Зинченко

В 2021 году в семье одной из самых красивых пар украинского футбола произошло пополнение - жена полузащитника и левого защитника лондонского "Арсенала" и сборной Украины Влада родила ему дочь.

Журналистка признавалась, что до последнего не могла поверить, что уже рожает. Девочка, которой имя Ева выбрал ее папа, появилась на свет на три недели раньше запланированного срока.

Александр и Влада Зинченко с детьми (фото: instagram.com/v.lada_sedan)

В 2023 году супруги во второй раз стали родителями - родилась еще одна дочь, Лея. Девочки стали самыми ярыми болельщицами папы и его главной поддержкой. Семья часто радует поклонников трогательными совместными фото.

Ефим и Анастасия Конопли

В 2022 году футболист донецкого "Шахтера" Ефим Конопля и его возлюбленная Анастасия стали родителями дочери.

Маленькая Анна-Аврора привлекает внимание не только своим редким двойным именем, но и ярким сходством с папой, хотя в ней одновременно можно узнать черты мамы.

Ефим и Анастасия Конопли (фото: instagram.com/iamkotikk)

Анастасия регулярно радует подписчиков новыми фотографиями дочери, а поклонники каждый раз восторженно реагируют, оставляя множество лайков и теплых комментариев.

Андрей и Инна Ярмоленко

22 мая 2013 года атакующий полузащитник сборной Украины и киевского "Динамо" Андрей Ярмоленко и его избранница Инна стали родителями первенца, которого назвали в честь своих дедов Иваном.

Андрей и Инна Ярмоленко с детьми (фото: instagram.com/yarmolenkoandrey)

Позже возлюбленная спортсмена подарила ему еще двух сыновей - Даниила и Максима, которые также болеют за отца во время футбольных матчей.

Виктор Цыганков и Романа Прокопович

В марте 2023 года у правого вингера испанского клуба "Жирона" и его избранницы Романы Прокопович родился сын, которого назвали Леон. Мальчик является копией своего звездного отца. Не исключено, что в будущем также станет первоклассным футболистом.

Виктор Цыганков и Романа Прокопович (фото: instagram.com/manaromana8)

Георгий и Лиза Судаковы

Футболист "Шахтера" стал отцом в очень раннем возрасте - 19 лет. В 2022-м его жена Лиза подарила спортсмену дочь Милану.

Георгий и Лиза Судаковы с дочкой (фото: instagram.com/lizasudakova11)

"Быть твоей мамой - это лучшее, что могло произойти со мной. Спасибо, моя родная.

Самая счастливая рядом с тобой", - пишет Лиза в соцсетях.

Артем и Юлия Довбик

Игрок сборной Украины по футболу Артем Довбик и его жена Юлия воспитывают 2-летнюю дочь Киру.

Артем и Юлия Довбыки с дочкой (фото: instagram.com/yuliia.dovbyk)

Супруги часто устраивают семейные фотосессии с девочкой и охотно делятся кадрами с фанами.

Роман и Кристина Яремчуки

В 2019 году нападающий "Олимпиакоса" и сборной Украины Роман и его избранница Кристина стали родителями сына, которого назвали Никитой. Супруги нежно называют мальчика маленьким любознательным исследователем.

Роман и Кристина Яремчук с сыном (фото: instagram.com/ya_christinchik)

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