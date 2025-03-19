За кулисами поля. Истории любви топовых украинских футболистов и их жен

Футбол - это не только об игре, но и об эмоциях, преданности и поддержке. За каждым великим футболистом стоит сильная женщина, которая поддерживает его не только во время матчей, но и в жизни.

И пока мы ждем матч сборной Украины против Бельгии в рамках плейоф Лиги наций 20 марта, РБК-Украина (проект Styler) предлагает заглянуть за кулисы футбола и узнать больше о личных историях наших спортсменов и их вторых половинок.

Александр Зинченко и Влада Седан

Знакомство полузащитника и левого защитника лондонского "Арсенала" и сборной Украины Александра Зинченко и Влады Щегловой, которая является его избранницей, произошло благодаря футболу.

В 2016 году Влада приехала вместе с семьей во Францию, чтобы поддержать украинскую команду на Чемпионате Европы. Ее эффектная внешность привлекла внимание не только болельщиков на трибунах, но и комментаторов трансляций. Влада Седан (фото: instagram.com/v.lada_sedan)

Вернувшись в Украину, Щеглова начала работать на канале "Футбол", где брала интервью у тренеров, вела репортажи с матчей и часто появлялась в компании футболистов. В частности, она часто общалась с игроками "Шахтера".

В этот период Влада была в отношениях с "горняком" Андреем Боярчуком, пока на ее горизонте не появился Александр Зинченко (Зина). В 2018 году футболист был замечен на отдыхе в Турции вместе с Николаем Матвиенко, Вячеславом Таньковским, Александром Зубковым и Андреем Боярчуком, все из которых были с возлюбленными.

Зина же был один. Уже в следующем году Влада и Андрей объявили о разрыве.

В 2019 году Александр и Влада официально подтвердили свои отношения. Футболист сделал это в своем характерном стиле - поцеловав любимую во время прямого эфира. Зинченко и Седан (скриншот)

Изначально спортсмен планировал сделать предложение также в прямом эфире, во время послематчевого интервью, уже имея коробочку с кольцом в кармане.

Однако, остановившись, он понял, что перед тем, как просить руку своей девушки, должен получить разрешение у ее родителей. Он не хотел делать это через телефон.

Зато футболист сделал предложение около 4 утра, стоя на кухне только в нижнем белье. Вскоре пара устроила романтическую фотосессию на НСК "Олимпийском", позируя с тремя огромными букетами роз, и поделилась этой новостью со своими поклонниками. Александр Зинченко и Влада Седан (фото: instagram.com/v.lada_sedan)

Свадьба не заставила себя ждать, хотя ее пришлось переносить трижды. 24 августа 2020 года пара организовала большое празднование, на которое собрались представители футбольного мира.

СМИ назвали это событие одним из самых ожидаемых, а молодожены не сдерживали эмоций, даря друг другу слезы счастья. Александр Зинченко и Влада Седан (фото: instagram.com/v.lada_sedan)

В 2021 году семья Зинченко стала больше - Влада родила дочь. Она признавалась, что до последнего не могла поверить, что уже скоро станет мамой.

Девочка, которую назвали Евой, родилась на три недели раньше запланированного срока.

В 2023 году супруги пополнились еще одной дочкой, Леей. Предположительно, это имя выбрала сама Влада, ведь именно так они договорились с Александром. Влада Седан с дочками (фото: instagram.com/v.lada_sedan)

Ефим и Анастасия Конопли

Иногда, чтобы достичь счастья, любовь нуждается в испытаниях, и именно так можно охарактеризовать начало отношений этой пары. Ефим заметил Анастасию Гладун вскоре после ее расставания с защитником "Динамо" Денисом Поповым.

Совместное фото из Доминиканы, опубликованное в Instagram, ошеломило все футбольное сообщество, а Денис был настолько возмущен, что решил устроить скандал в соцсетях. Ефим и Анастасия Конопли (фото: instagram.com/iamkotikk)

"Я ее как-то случайно заметил, потом парой слов перекинулись. Я сделал комплимент. Потом все забылось, неделя прошла, и я ее снова увидел. Я не знал, что это девушка Дениса была. Только потом, когда увидел ее в Instagram, то понял", - признавался Конопля после объявления отношений.

Однако даже эти трудности не стали помехой для Ефима и Анастасии в их стремлении построить будущее вместе. Начало их романа сопровождалось волной хейта, но Ефим пытался отгородиться от этого, защищая свою возлюбленную.

Их незабываемые свидания, совместные поездки и роскошные букеты, которые футболист часто дарил, еще больше укрепляли их чувства. Мечта, которую имеют многие девушки - посетить Париж с любимым - для Анастасии осуществилась.

И именно во время этого романтического путешествия у Эйфелевой башни Ефим сделал ей предложение, на что она ответила заветным "Да" в январе 2022 года. Ефим и Анастасия Конопли (фото: instagram.com/iamkotikk)

Влюбленные поженились во время полномасштабной войны, в марте, выбрав скромную церемонию без роскошных платьев и шумного празднования. В конце того же года семья Конопли стала родителями. Дочь свою они назвали Анна-Аврора. Ефим и Анастасия Конопли с дочкой (фото: instagram.com/iamkotikk)

Илья и Ангелина Забарни

Эта история любви началась еще в подростковом возрасте. Ангелина родом из Хмельницкой области, но в 14 лет переехала в Киев, где познакомилась с Ильей.

Она перевелась в школу, где уже учился он, и с тех пор они стали неразлучными. Их дружба со временем переросла в отношения, и через пять лет, в 2022 году, Илья сделал предложение, на что услышал желанное "Да"! Илья и Ангелина Забарни (фото: instagram.com/angelina.zabarna)

В следующем году Забарный, игравший за киевское "Динамо", перешел в английский "Борнмут".

Летом того же года пара отпраздновала свою свадьбу в кругу самых близких - всего 30 человек. Илья и Ангелина Забарные (фото: instagram.com/angelina.zabarna)

Сейчас пара живет вместе в Борнмуте и часто радует своих поклонников красивыми фото.

Георгий и Лиза Судаковы

Полузащитник "Шахтера" Георгий Судаков в 22 года не только является талантливым футболистом и желанным трансфером для многих европейских клубов, но и любящим мужем и отцом.

Свою любовь он нашел еще в 2019 году. История с Елизаветой Передней началась, как ни странно, с переписки в Instagram.

Инициатором был сам Георгий, который оригинально обратился к девушке, ответив на ее пост: "А мы случайно не встречались?", на что Лиза ответила: "Нет, а что лицо знакомое?". Георгий и Лиза Судаковы (фото: instagram.com/lizasudakova11)

Георгий в шутку сказал, что создалось впечатление, что они уже общались, после чего девушка снова написала "Нет". Но футболист не растерялся и ответил: "Значит начнем, ты же не против?".

Через год после этой переписки Георгий сделал предложение своей избраннице в Киеве. Впоследствии влюбленные поделились еще одной новостью - на фото из Доминиканы их было уже трое. Георгий и Лиза Судаковы (фото: instagram.com/lizasudakova11)

Оказалось, что предложение было сделано на гендер-пати. Пара успела обручиться во время беременности, но свадьбу еще не успели отпраздновать. В апреле 2022 года у них родилась дочь Милана. Георгий и Лиза Судаковы (фото: instagram.com/lizasudakova11)

Андрей и Анастасия Лунины

25-летний Андрей и 29-летняя Анастасия вместе уже более 8 лет. Пара познакомилась через социальные сети. Они начали встречаться еще во времена, когда Лунин был игроком ФК "Днепр", клуба родного города Анастасии.

"Мы гуляли в парке, постоянно разговаривали по телефону, он провожал меня домой. Тогда Андрей только начинал свою карьеру в ФК "Днепр". В самом начале отношений мне было довольно непривычно, когда Андрей часто и надолго уезжал на сборы, однако потом привыкла к такому его образу жизни", - признавалась девушка. Андрей и Анастасия Лунины (фото: instagram.com/a.nastasica)

Андрей очень красиво ухаживал за своей избранницей, постоянно проявляя знаки внимания: даря цветы и различные подарки. Как-то он даже посвятил любимой отбитый пенальти.

По словам Анастасии, родители очень хорошо приняли Андрея с самого начала знакомства.

"Они очень хорошо отнеслись к нему. Мне даже иногда кажется, что его они любят даже больше меня. Мама всегда хотела сына, а не дочь, поэтому у нее особая любовь к нему: всегда переживает, чтобы он был сыт, не получил травм и так далее", - делилась избранница спортсмена. Андрей и Анастасия Лунины (фото: instagram.com/a.nastasica)

Несмотря на то, что в Днепре был свой сильный клуб, Анастасия поддерживала донецкий "Шахтер", команду, стиль игры которой ей очень нравился. Ей даже хотелось, чтобы Андрей выступал именно за эту команду.

Однако, когда в 2017 году "Заря" выкупила Лунина, Анастасия собрала вещи и переехала с любимым в арендованную квартиру в Запорожье, недалеко от "Славутич-Арены".

Анастасия стала на самом деле надежной поддержкой для вратаря, которого заметил и оценил сам "Реал". В 2018 году Лунин стал игроком королевского клуба, и пара сменила Запорожье на Мадрид.

На католическое Рождество, 25 декабря 2019 года, после четырех лет отношений, переездов и совместных испытаний, Лунин сделал романтическое предложение любимой на поле клубного стадиона "Вальядолид", где он играл на тот момент. И получил в ответ: "Да!". Андрей и Анастасия Лунины (фото: instagram.com/a.nastasica)

Свадьба состоялась в марте 2021 года. Впрочем, вместо пышного торжества с сотнями гостей, они провели скромную роспись во времена коронавирусных ограничений 18 марта в Мадриде.

Чуть больше чем через год после росписи, 3 мая 2022 года, у семьи Луниных родился сын. Андрей и Анастасия Лунины с сыном (фото: instagram.com/a.nastasica)

Виталий и Виктория Миколенко

Эта история любви началась в разных частях Украины. На момент знакомства девушка жила в Крыму, а Виталий - в Киеве. Точно неизвестно, когда именно пара начала встречаться, но первые совместные фотографии в Instagram появились в 2021 году.

Как сам рассказывает Виталий, их отношения начались довольно необычно: сначала он увидел Викторию на видео у ее сестры, потом нашел ее в соцсетях и написал ей. Виталий и Виктория Миколенко (фото: instagram.com/assorova_vi)

Иногда их общение угасало, но потом снова восстанавливалось. В конце концов, Виктория собрала свои вещи и переехала к Виталию в Киев.

На тот момент молодые люди, вероятно, даже не представляли, что в будущем будут праздновать красивую свадьбу.

Летом 2023 года, во время отдыха в Манчестере, Виталий сделал Виктории романтическое предложение. А уже в феврале 2024 года пара поженилась. Виталий и Виктория Миколенко (фото: instagram.com/assorova_vi)

В своем Instagram красавица поделилась фото с росписи, сопроводив его простой подписью: "Миссис и Мистер Миколенко". В декабре того же года молодые супруги объявили, что ждут ребенка.

Виталий и Виктория Миколенко (фото: instagram.com/assorova_vi)

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