Самые красивые жены футболистов сборной Украины: кто они, как выглядят и чем занимаются

20 марта сборная Украины по футболу сыграет с Бельгией в первом матче плей-офф Лиги наций. Наших футболистов всегда поддерживают их очаровательные жены, которые не только вдохновляют своих мужей на победы, но и ведут активную жизнь вне спорта. Некоторые из них - успешные бизнесвумен, другие занимаются блогингом или журналистикой.

РБК-Украина (проект Styler) предлагает узнать, кто они, как выглядят и чем увлекаются самые красивые жены игроков национальной команды.

Влада Седан

Влада Зинченко (в девичестве Седан/Щеглова) - украинская журналистка, блогер и жена защитника лондонского "Арсенала" Александра Зинченко.

Влада Седан (фото: instagram.com/v.lada_sedan)

В 2016 году она получила титул самой красивой болельщицы чемпионата Европы по футболу. После этого ей предложили работу на телеканале, специализирующемся на футбольной тематике.

Ангелина Забарная

Ангелина Забарная - привлекательная жена защитника "Борнмута" и игрока сборной Украины.

Она получила высшее образование в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко, выбрав специальность "Испанская филология".

Ангелина Забарная (фото: instagram.com/angelina.zabarna)

До переезда в Англию Ангелина работала в сфере маркетинга в социальных сетях (SMM), а во время учебы на первом курсе университета подрабатывала репетиторством по английскому языку.

В прошлом году красавица основала школу иностранных языков.

Елизавета Судакова

Возлюбленная футболиста сборной Украины и "Шахтера" Георгия Судакова Лиза родом из Киева. Она мечтает стать телеведущей и в свое время поступила в Киевский национальный университет культуры и искусств - на факультет журналистики и медиа-коммуникаций.

Елизавета Судакова (фото: instagram.com/lizasudakova11)

Также Елизавета ранее профессионально занималась танцами.

Даша Бондарь (Савина)

Даша Савина в свое время столкнулась с волной критики в Сети из-за того, что бросила одного футболиста и ушла к другому. Однако со временем ситуация изменилась. Сейчас она успешная телеведущая на популярном канале "Футбол" и счастливо замужем за игроком сборной Украины Валерием Бондарем.

Даша Савина (фото: instagram.com/savinadasha)

Анастасия Конопля

Яркая блондинка Анастасия, возлюбленная защитника "Шахтера", тоже попала в наш "топ".

Анастасия Конопля (фото: instagram.com/iamkotikk)

Она активно ведет соцсети и постоянно радует подписчиков новым контентом. В частности, делится моментами со светских мероприятий, романтическими кадрами с Ефимом, тренировками, селфи и результатами стильных фотосессий.

Сборная Украины - сборная Бельгии: где смотреть матч Лиги наций

Национальная сборная Украины по футболу встретится с Бельгией в первом матче плейоф Лиги наций УЕФА.

Поединок состоится в четверг, 20 марта, на стадионе "Энрике Рока де Мурсия". Начало игры - в 21:45 по киевскому времени. Ответный матч запланирован на 23 марта в бельгийском городе Генк.

Победитель этого двухматчевого противостояния получит право выступать в Лиге A следующего сезона Лиги наций, тогда как команда, которая уступит, будет играть в Лиге B.

Прямая трансляция в Украине будет доступна на медиасервисе MEGOGO, а также на местных телеканалах Суспільного. Посмотреть игру на MEGOGO можно по подпискам "Максимальная", "Спорт" или "Оптимальна".

Вас может заинтересовать