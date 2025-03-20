Маленькі, але найвідданіші фанати. Як виглядають діти футболістів збірної України (фото)

Сьогодні, 20 березня, збірна України проведе надважливий матч проти Бельгії у плейоф за право виступати в елітному дивізіоні Ліги націй. Поки футболісти готуються до відповідальної гри, їхні найпалкіші вболівальники - рідні та близькі - підтримують їх поза полем. Особливу увагу привертають діти наших збірників, які часто з'являються на трибунах чи в соцмережах своїх зіркових батьків.

Як виглядають спадкоємці топових гравців збірної України - дивіться у нашому матеріалі на РБК-Україна (проект Styler).

Андрій та Анастасія Луніни

Голкіпер збірної України та мадридського "Реала" Андрій Лунін разом з дружиною виховують 3-річного сина Андрія.

Андрій та Анастасія Луніни із сином (фото: instagram.com/a.nastasica)

Хлопчик - фанат популярного гурту "Imagine Dragons". У вільний час від тренувань та ігор український воротар полюбляє потанцювати з сином під пісні музикантів.

Олександр та Влада Зінченки

У 2021 році у родині однієї з найкрасивіших пар українського футболу сталося поповнення - дружина півзахисника і лівого захисника лондонського "Арсеналу" та збірної України Влада народила йому донечку.

Журналістка зізнавалася, що до останнього не могла повірити, що вже народжує. Дівчинка, якій ім’я Єва обрав її тато, з’явилася на світ на три тижні раніше від запланованого терміну.

Олександр та Влада Зінченки з дітьми (фото: instagram.com/v.lada_sedan)

У 2023 році подружжя вдруге стало батьками - народилася ще одна донечка, Лея. Дівчатка стали найпалкішими вболівальницями тата та його головною підтримкою. Родина часто тішить шанувальників зворушливими спільними фото.

Юхим та Анастасія Коноплі

У 2022 році футболіст донецького "Шахтаря" Юхим Конопля та його кохана Анастасія стали батьками донечки.

Маленька Анна-Аврора привертає увагу не лише своїм рідкісним подвійним ім’ям, а й яскравою схожістю з татом, хоча в ній водночас можна впізнати риси мами.

Юхим та Анастасія Коноплі (фото: instagram.com/iamkotikk)

Анастасія регулярно тішить підписників новими світлинами доньки, а шанувальники щоразу захоплено реагують, залишаючи безліч лайків і теплих коментарів.

Андрій та Інна Ярмоленки

22 травня 2013 року атакувальний півзахисник збірної України та київського "Динамо" Андрій Ярмоленко та його обраниця Інна стали батьками первістка, якого назвали на честь своїх дідів Іваном.

Андрій та Інна Ярмоленки із дітьми (фото: instagram.com/yarmolenkoandrey)

Пізніше кохана спортсмена подарувала йому ще двох синів - Данила та Максима, які також вболівають за батька під час футбольних матчів.

Віктор Циганков і Романа Прокопович

У березні 2023 року у правого вінгера іспанського клубу "Жирона" та його обраниці Романи Прокопович народився син, якого назвали Леон. Хлопчик є копією свого зіркового батька. Не виключено, що у майбутньому також стане першокласним футболістом.

Віктор Циганков і Романа Прокопович (фото: instagram.com/manaromana8)

Георгій та Ліза Судакови

Футболіст "Шахтаря" став батьком у дуже ранньому віці - 19 років. У 2022-му його дружина Ліза подарувала спортсмену донечку Мілану.

Георгій та Ліза Судакови з донькою (фото: instagram.com/lizasudakova11)

"Бути твоєю мамою - це найкраще ,що могло статись зі мною. Дякую, моя ріденька.

Найщасливіша поряд з тобою", - пише Ліза у соцмережах.

Артем та Юлія Довбики

Гравець збірної України з футболу Артем Довбик та його дружина Юлія виховують 2-річну донечку Кіру.

Артем та Юлія Довбики з донькою (фото: instagram.com/yuliia.dovbyk)

Подружжя часто влаштовує сімейні фотосесії з дівчинкою і залюбки ділиться кадрами з фанами.

Роман та Христина Яремчуки

У 2019 році нападник "Олімпіакоса" та збірної України Роман і його обраниця Христина стали батьками сина, якого назвали Микитою. Подружжя ніжно називає хлопчика маленьким допитливим дослідником.

Роман та Христина Яремчуки з сином (фото: instagram.com/ya_christinchik)

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