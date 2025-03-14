Макс Барских показал сильное видео на песню о несокрушимом духе украинцев

Первый сингл из нового англоязычного альбома музыканта - это послание каждому, кто способен почувствовать настоящую искренность слова и нежность музыки.

"Меня вдохновляют наши люди! Самой сильной стороной украинцев является умение жить. Война не смогла сломать этот дух. Даже во время постоянных обстрелов наши соотечественники продолжают строить свой путь, развиваться и любить. Я хочу, чтобы мир заметил именно эту силу", - комментирует артист. Кадр из клипа "Stomach Butterflies"

Отметим, что новый этап творчества Макса начался с трогательных и искренних видеоисповедей молодежи из разных уголков Украины. В кадрах, снятых на VHS-камеры, зафиксирована открытость людей, которые на протяжении войны остаются верными своей земле. Кто-то пережил оккупацию, другие потеряли близких, а некоторым пришлось покинуть родной город, однако все они выбирают жизнь и борьбу за Украину.

Эти видеоисповеди и предшествуют финальному аккорду - собственно самому клипу "Stomach Butterfly", в котором участвовали те же ребята, что дали интервью.

"В новом видео Макса каждая деталь отражает современную Украину: наша прекрасная молодежь, ее мужество и искренность, интерьер от прогрессивного бренда Dizza, ковер с авторским рисунком от художницы Маши Ревы - это то, чем мы гордимся и что демонстрируем миру. Это наше будущее!" - рассказывает Бадоев. Кадр из клипа "Stomach Butterflies"

Создание клипа, по словам режиссера, требовало глубокого погружения от Макса и актеров в атмосферу единства, поэтому режиссер организовал несколько актерских тренингов.

"Когда собираешь незнакомых людей на съемочной площадке, где должна возникнуть настоящая "общая химия", важно дать каждому возможность почувствовать другого. Именно поэтому мы вместе садились на один ковер, внимательно наблюдали за собой и друг за другом. Прикасались друг к другу. И даже снимали одежду. Все проходило как групповая терапия, после которой мы стали ближе, как одно целое. Это был настоящий обмен энергией, и именно этот момент мы сняли в клипе", - говорит Барских.

Вместе с тем звезда отмечает, что "следует заботиться о ментальном здоровье нашего народа", потому что "мы не сломаны, но очень хрупкие".

О ментальном здоровье Макс говорит не случайно. Ведь в рамках релиза команда артиста совместно с психологом Софией Пхаладзе запускает в психологическом приложении SOPHY бесплатную категорию "Вместе мы сильны". Она доступна для всех украинцев в разных уголках мира и содержит материалы по психологической поддержке, направленные на преодоление тревожных состояний, проработку накопленных деструктивных эмоций и переживание травматического опыта, связанного с войной. Кадр из клипа "Stomach Butterflies"

Сама Пхаладзе, говоря о клипе, обращает внимание, что "на глазах зрителя разворачивается путешествие от изоляции к доверию: темнота в комнате сменяется ярким светом и близостью".

"Травмы войны, насилия, потерь строят невидимые стены, закрывающие сердце, и здесь мы видим смелость постепенно открываться снова и доверять. Это напоминает психологические групповые тренинги, направленные на восстановление доверия. Все начинается постепенно: со взгляда - первого шага к тому, чтобы увидеть другого и почувствовать, что тебя тоже видят. Далее - легкое прикосновение, напоминающее: контакт может быть безопасным и теплым", - прокомментировала психолог.

"Символический жест - снятие верхней одежды - означает не обнаженность, а открытость: "Я позволяю себе доверять". А когда один помогает другому разуться, мы видим важный визуальный символ - акт доверия и принятия, что подсознательно означает: "Ты в безопасности рядом со мной, я принимаю тебя таким, какой ты есть". И вот напряжение растворяется в объятиях, прикосновениях. А дальше происходит магия - поцелуй актеров. Это не просто близость - это разрешение жить, чувствовать, быть собой", - добавила она. Кадр из клипа "Stomach Butterflies"

"Я очень радуюсь тому, что такое искусство способно исцелять. Через музыку, символы и любовь оно помогает людям снова обрести тепло, доверие и смелость чувствовать", - добавляет она.

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