Макс Барських показав сильне відео на пісню про незламний дух українців

Перший сингл із нового англомовного альбому музиканта - це послання кожному, хто здатен відчути справжню щирість слова та ніжність музики.

"Мене надихають наші люди! Найсильнішою стороною українців є вміння жити. Війна не змогла зламати цей дух. Навіть під час постійних обстрілів наші співвітчизники продовжують будувати свій шлях, розвиватися й кохати. Я прагну, щоб світ помітив саме цю силу", - коментує артист. Кадр з кліпу "Stomach Butterflies"

Зазначимо, що новий етап творчості Макса розпочався зі зворушливих і щирих відеосповідей молоді з різних куточків України. У кадрах, знятих на VHS-камери, зафіксовано відкритість людей, які протягом війни залишаються вірними своїй землі. Хтось пережив окупацію, інші втратили близьких, а декому довелося покинути рідне місто, проте всі вони обирають життя та боротьбу за Україну.

Ці відеосповіді й передують фінальному акорду - власне самому кліпу "Stomach Butterfly", у якому брали участь ті самі хлопці та дівчата, що дали інтерв’ю.

"У новому відео Макса кожна деталь відображає сучасну Україну: наша прекрасна молодь, її мужність і щирість, інтер’єр від прогресивного бренду Dizza, килим із авторським малюнком від мисткині Маші Рєви - це те, чим ми пишаємося й що демонструємо світові. Це наше майбутнє!" - розповідає Бадоєв. Кадр з кліпу "Stomach Butterflies"

Створення кліпу, за словами режисера, вимагало глибокого занурення від Макса та акторів в атмосферу єдності, тому режисер організував кілька акторських тренінгів.

"Коли збираєш незнайомих людей на знімальному майданчику, де має виникнути справжня "спільна хімія", важливо дати кожному можливість відчути іншого. Саме тому ми разом сідали на один килим, уважно спостерігали за собою й один за одним. Торкалися один одного. І навіть знімали одяг. Усе проходило як групова терапія, після якої ми стали ближчими, як одне ціле. Це був справжній обмін енергією, і саме цей момент ми зафільмували в кліпі", - говорить Барських.

Разом з тим зірка наголошує на тому, що "слід піклуватися про ментальне здоров’я нашого народу", бо "ми не зламані, але дуже крихкі".

Про ментальне здоров'я Макс говорить не випадково. Адже у рамках релізу команда артиста спільно з психологинею Софією Пхаладзе запускає в психологічному застосунку SOPHY безкоштовну категорію "Разом ми сильні". Вона доступна для всіх українців у різних куточках світу і містить матеріали з психологічної підтримки, спрямовані на подолання тривожних станів, опрацювання накопичених деструктивних емоцій та переживання травматичного досвіду, пов’язаного з війною. Кадр з кліпу "Stomach Butterflies"

Сама Пхаладзе, говорячи про кліп, звертає увагу, що "на очах глядача розгортається подорож від ізоляції до довіри: темрява в кімнаті змінюється яскравим світлом і близькістю".

"Травми війни, насильства, втрат будують невидимі стіни, що закривають серце, і тут ми бачимо сміливість поступово відкриватися знову й довіряти. Це нагадує психологічні групові тренінги, спрямовані на відновлення довіри. Усе починається поступово: з погляду - першого кроку до того, щоб побачити іншого й відчути, що тебе теж бачать. Далі - легкий дотик, що нагадує: контакт може бути безпечним і теплим", - прокоментувала психологиня.

"Символічний жест - зняття верхнього одягу - означає не оголеність, а відкритість: "Я дозволяю собі довіряти". А коли один допомагає іншому роззутися, ми бачимо важливий візуальний символ - акт довіри та прийняття, що підсвідомо означає: "Ти у безпеці поруч зі мною, я приймаю тебе таким, який ти є". І ось напруга розчиняється в обіймах, дотиках. А далі відбувається магія - поцілунок акторів. Це не просто близькість - це дозвіл жити, відчувати, бути собою", - додала вона. Кадр з кліпу "Stomach Butterflies"

"Я дуже радію тому, що таке мистецтво здатне зцілювати. Через музику, символи та любов воно допомагає людям знову знайти тепло, довіру й сміливість відчувати", - додає вона.

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