"Это хит": Надя Дорофеева зажгла в новом клипе с особым смыслом (видео)

"Говорят, что в конце тоннеля всегда есть свет. Но бывают моменты, когда ты идешь, идешь, а его не видно... Может, мы сами должны зажечь его? Но что делать, когда сил почти нет? Добавьте света!" - говорится в описании к новому видео.

В клипе Надя примерила несколько образов. Она появилась в кадре в эффектной мини-юбке, которую дополнила спортивным "верхом" и синими высокими сапожками.

Надя Дорофеева (скриншот)

Также она показалась в зеленом "луке" - коротенькой юбке и футболке с открытым животиком.

Дорофеева в клипе (скриншот)

В клипе певица сыграла две роли. Сначала она - лучница, которая готовится к выстрелу.

Дорофеева поразила новым образом (скриншот)

А потом она же взяла на себя этот "удар". В клипе было показано, что стрелы ее ранили.

Кадр из клипа Дорофеевой (скриншот)

Текст песни, который Надя писала вместе со своим мужем Михаилом Кацуриным, а еще с Иваном Клименко, получился неординарным. В нем певица "прыгает" с украинского языка на английский.

"Maybe in love я

А maybe - і ні

Я йду на посадку

Дай сигнальні вогні

Може це пастка

А може магніт

Я наче монетка

В фонтані на дні

Baby I’m in trouble

Додайте світла в цей тунель

Я заблукала в темряві

Під тиском падаючих стель

Складно казати се ля ві

Додайте світла в цей тунель

Я заблукала в темряві

Під тиском падаючих стель

Складно казати се ля ві

Все по колу - double trouble

Заховалися в свій bubble".

Клип быстро "завирусился" и уже собирает лайки и просмотры. В комментариях пользователи пишут:

"Как всегда - стиль, душа и мощный месседж! "Додайте світла" - это не просто песня, а призыв делать мир добрее! Спасибо за вдохновение!"

"Еще один шедевр, который так же описывает переживания всех нас! Браво"

"Это хит! Очень классно"

"Это просто невероятно, теперь буду слушать 24/7"

"Эта песня описывает состояние, в котором мы все находимся. Она передает ощущение, когда темнота окружает нас, а выхода не видно. Когда давление со всех сторон становится невыносимым. Но внутри каждого из нас есть сила, которая помогает не сломаться"

"Невероятно крутая песня! Замечательный клип и зажигательная музыка! Надежда, ты создала магию, каждое слово, каждая нота до мурашек. Браво!".

"Мы даже представить не могли, насколько она будет актуальной именно сейчас", - рассказала Дорофеева о песне.

Кстати, избранник Нади романтично поддержал ее в Instagram. Кацурин всегда комментирует посты жены, а в этот раз он публично признался ей в любви.

"Люблю этот трек. Люблю эту артистку", - написал Миша.

Кацурин и Дорофеева вместе уже несколько лет. Сначала они скрывали отношения, после развода с Владимиром Дантесом Надя хотела, чтобы к ее личной жизни было приковано меньше внимания.

В 2023 году Кацурин и Дорофеева поженились, но церемония была максимально секретной. Информацию о свадьбе они подтвердили лишь впоследствии.

Кацурин и Дорофеева (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

