"Это хит": Надя Дорофеева зажгла в новом клипе с особым смыслом (видео)
Певица Надя Дорофеева запремьерила новую песню и клип. Трек "Додайте світла" поразил фанов, ему пророчат большой успех.
Каким получился новый клип Дорофеевой, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на YouTube-канал певицы.
"Говорят, что в конце тоннеля всегда есть свет. Но бывают моменты, когда ты идешь, идешь, а его не видно... Может, мы сами должны зажечь его? Но что делать, когда сил почти нет? Добавьте света!" - говорится в описании к новому видео.
В клипе Надя примерила несколько образов. Она появилась в кадре в эффектной мини-юбке, которую дополнила спортивным "верхом" и синими высокими сапожками.
Надя Дорофеева (скриншот)
Также она показалась в зеленом "луке" - коротенькой юбке и футболке с открытым животиком.
Дорофеева в клипе (скриншот)
В клипе певица сыграла две роли. Сначала она - лучница, которая готовится к выстрелу.
Дорофеева поразила новым образом (скриншот)
А потом она же взяла на себя этот "удар". В клипе было показано, что стрелы ее ранили.
Кадр из клипа Дорофеевой (скриншот)
Текст песни, который Надя писала вместе со своим мужем Михаилом Кацуриным, а еще с Иваном Клименко, получился неординарным. В нем певица "прыгает" с украинского языка на английский.
"Maybe in love я
А maybe - і ні
Я йду на посадку
Дай сигнальні вогні
Може це пастка
А може магніт
Я наче монетка
В фонтані на дні
Baby I’m in trouble
Додайте світла в цей тунель
Я заблукала в темряві
Під тиском падаючих стель
Складно казати се ля ві
Додайте світла в цей тунель
Я заблукала в темряві
Під тиском падаючих стель
Складно казати се ля ві
Все по колу - double trouble
Заховалися в свій bubble".
Клип быстро "завирусился" и уже собирает лайки и просмотры. В комментариях пользователи пишут:
- "Как всегда - стиль, душа и мощный месседж! "Додайте світла" - это не просто песня, а призыв делать мир добрее! Спасибо за вдохновение!"
- "Еще один шедевр, который так же описывает переживания всех нас! Браво"
- "Это хит! Очень классно"
- "Это просто невероятно, теперь буду слушать 24/7"
- "Эта песня описывает состояние, в котором мы все находимся. Она передает ощущение, когда темнота окружает нас, а выхода не видно. Когда давление со всех сторон становится невыносимым. Но внутри каждого из нас есть сила, которая помогает не сломаться"
- "Невероятно крутая песня! Замечательный клип и зажигательная музыка! Надежда, ты создала магию, каждое слово, каждая нота до мурашек. Браво!".
"Мы даже представить не могли, насколько она будет актуальной именно сейчас", - рассказала Дорофеева о песне.
Кстати, избранник Нади романтично поддержал ее в Instagram. Кацурин всегда комментирует посты жены, а в этот раз он публично признался ей в любви.
"Люблю этот трек. Люблю эту артистку", - написал Миша.
Кацурин и Дорофеева вместе уже несколько лет. Сначала они скрывали отношения, после развода с Владимиром Дантесом Надя хотела, чтобы к ее личной жизни было приковано меньше внимания.
В 2023 году Кацурин и Дорофеева поженились, но церемония была максимально секретной. Информацию о свадьбе они подтвердили лишь впоследствии.
Кацурин и Дорофеева (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)
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