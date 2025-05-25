Как выглядит многоэтажка на Лукьяновке после атаки на Киев: фоторепортаж

Киев вторую ночь подряд под вражескими атаками. В результате удара в ночь на 25 мая была повреждена многоэтажка на Лукьяновке.

Как выглядит дом после атаки врага - в фоторепортаже РБК-Украина .

Как ранее отмечали в Киевской городской военной администрации, в Шевченковском районе столицы в двух локациях зафиксированы повреждения в результате российской атаки.

В районе Лукьяновки сильно поврежден многоэтажный дом. На кадрах, которые зафиксировал корреспондент РБК-Украина, можно увидеть, что внешние конструкции дома разбиты, выбиты все окна.

Фото: поврежденная многоэтажка на Лукьяновке (Виталий Носач, РБК-Украина)

В результате атаки также были повреждены и соседние с многоэтажкой здания.

Фото: последствия атаки на Лукьяновке в Киеве (Виталий Носач, РБК-Украина)

В ГСЧС уточняли, что в Шевченковском районе три человека обращались за медицинской помощью. К счастью, обошлось без жертв.



Повреждения в других районах

Также последствия вражеской атаки зафиксировали еще в двух районах Киева. По данным ГСЧС, в Голосеевском районе произошел пожар на фасаде 5-этажного общежития из-за разгерметизации газовой трубы. На этой локации пострадали четыре человека, но от госпитализации отказались.

КГВА также указывает, что в Голосеевском районе был поврежден еще один жилой дом.

В Днепровском районе Киева поврежден двухэтажный частный дом, пострадала женщина.

По данным КГВА, в Киеве всего 11 пострадавших, из них трое госпитализированы. Спасатели сообщали о 9 пострадавших.