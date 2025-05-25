Кароль, Полякова и другие звезды о ракетном ударе в День Киева: "Они никогда не победят"

Украинские звезды поздравили с Днем Киева и высказались о ракетном ударе, под которым в ночь на 25 мая оказалась Украина. Взрывы слышали как жители столицы, так и в других городах страны.

Что о ракетном ударе говорят известные артисты и что они говорят о Дне Киева, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Настя Каменских

"С Днем рождения, Киев! Город силы, красоты и свободы. Несокрушимый в сердце каждого из нас", - написала певица.

Андре Тан

"Как тебя не любить, Киев мой? С Днем рождения, мой любимый город! Когда-то я только мечтал о тебе, но точно знал, что именно ты станешь моим домом. Городом, где я буду расти, творить, открывать себя", - признался дизайнер.

Он рассказал, что мечтал жить в Киеве, а когда его желание стало реальностью - в его жизни начался невероятный период.



"Этот город дал мне крылья. Дал мне людей. Дал мне возможности. Киев мой, я бесконечно благодарен тебе за все. Люблю тебя искренне. Навсегда твой!" - добавил Тан.

Леся Никитюк

Ведущая рассказала, что пряталась от взрывов на паркинге. Но из-за этого она не забыла о Дне Киева и все равно решила отпраздновать это событие, хотя и пряталась в ванной во время утренней воздушной тревоги.

Никитюк высказалась о Дне Киева (скриншот)

Оля Полякова

"С Днем Киева, несокрушимый! Сегодня снова взрывы, тревоги, страх. Это ужас и боль, которые мы не привыкнем воспринимать как норму. Но Киев выстоит. Мы выстоим", - написала певица.

Полякова поздравила с Днем Киева (скриншот)

Тина Кароль

Звезда поблагодарила силы ПВО, ведь именно они сбивают ракеты и "Шахеды".

"Поклон. Почет. Честь", - написала Тина.

Stories Кароль (скриншот)

Екатерина Усик

Жена боксера также поблагодарила силы ПВО за защиту. Ведь, отметила Екатерина, все герои, кто спасает.

Stories жены Усика (скриншот)

Александра Кучеренко

"Если на мгновение представить Киев человеком... Это был бы человек с невероятной внутренней силой, добрым сердцем и мудростью лет. Который многое пережил, но и сейчас не потерял способность улыбаться. Дружественный, открытый, интеллигентный, немного ироничный. С которым всегда тепло, комфортно, вкусно. С которым хочется быть. Быть вместе в любое время, время года или погоду. С которым я могу быть собой и по-настоящему счастливой. С Днем рождения, столица моего сердца!" - написала ведущая и бывшая Дмитрия Комарова.

Константин Грубич

"Киев влюбляет в себя каждого, у кого есть глаза и нормальные органы чувств. Потому что так сложилась его история и характер - быть городом, излучающим любовь и гуманные смыслы. Две ночи подряд нелюди убивают украинцев и пытаются кровью и новыми разрушениями омрачить День Киева и тем самым поставить нас на колени", - написал ведущий.

"Сегодня ночью под звуки взрывов думал: ну как утром выходить в эфир на позитиве, поздравлять с Днем Киева, который уже давно стал любимым событием всех украинцев. Вышиванку подготовил от выдающейся мастерицы, которую еще не надевал никогда... За окном обстрелы, а я думаю об уместности вышиванки утром... Все же одел, потому что на рубашке зашифровано немало символов-оберегов", - добавил он.

Миша Крупин

"Они никогда не победят. Они сделали так, что их ненавидят миллионы детей, а дети вырастают. Паскудная страна террористов", - заявил певец, который сейчас служит.

Крупин высказался о ракетном ударе (скриншот)

Христина Соловий

"Мой Киев медленный и осторожный. Мой Киев неудержимый и опасный. Киев стал мне домом. Только в Киеве можно так влюбиться, так творить, любить и жить. Здесь все свои. С твоим Днем, город каштанов", - подписала трогательное видео певица.

Юла Яцечко

Пиарщица и жена Анатолия Анатолича разместила фото столицы и нежно поздравила родной город.

Жена Анатолича поздравила с Днем Киева (скриншот)