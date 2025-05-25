От "Кияночки" до PROBASS ∆ HARDI: 10 песен о Киеве, которые стали настоящими хитами

С давних времен и по сей день художники воспевают его улицы, каштаны и несокрушимый дух. В День Киева делимся самыми хитовыми песнями о столице.

Юрий Гуляев - "Києве мій"

Легендарную песню создал композитор Игорь Шамо на слова Дмитрия Луценко в 1962 году. Публично ее исполнил певец Юрий Гуляев, после чего она стала музыкальным шлягером и превратилась в гимн столицы.



Киевский вальс "Знову зацвітуть каштани"

Настоящая музыкальная визитная карточка столицы, которая вызывает глубокие чувства любовь к городу. Песня была создана в 1950 году на слова Андрея Малышко и музыку Платона Майбороды.



Павел Зибров - "Хрещатик"

Песня, которая вызывает теплые воспоминания и переносит в сердце столицы. "Хрещатик" - это настоящий символ Киева.



Гарик Кричевский - "Кияночка"

Еще в прошлом году известный шансонье порадовал слушателей переводом на хит, посвященный женщинам столицы. Песня дарит позитивный настрой и хорошие эмоции.



DZIDZIO - "Я люблю тебе, Київ"

Веселый и одновременно душевный трек, посвященный городу мечты. Видео к песне снималось в знаковых местах столицы, что добавляет особой атмосферности.



Виктор Павлик - "Афіни, Київ і Стамбул"

Атмосферная песня, которая переплетает в себе любовь и три величественных города. Музыкальное путешествие, полное романтики и душевности.



O.Torvald - "Київ вдень та вночі"

Легендарный саундтрек к одноименному сериалу, который возвращает в беззаботные времена. Ода городу, который объединяет людей.



CEPASA - "Київ"

Украинский электронный музыкант, продюсер и исполнитель еще в августе 2022-го представил душевный трек-кавер на гимн города с ярким визуальным сопровождением.



KAZKA и ENLEO - "У Київ"

Трогательный кавер на известный хит Djo "End of Beginning". KAZKA и ENLEO спели дуэтом о городе, который стал домом, воспоминаниях, мечтах и надеждах.



PROBASS ∆ HARDI - "Говорить Київ"

Мощный танцевальный трек, который заряжает энергией и поднимает настроение. Песня, выпущенная в первые месяцы российского полномасштабного вторжения, посвящена несокрушимой столице - символу стойкости и надежды для всего мира.