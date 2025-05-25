7 украинских звезд, которые родились в Киеве: а вы о них знали?
Киев - город, который подарил Украине множество талантливых личностей. Вы точно могли не знать, что некоторые из них - коренные жители столицы.
РБК-Украина (проект Styler) делится подборкой известных украинских звезд, которые родились в столице и покорили сердца миллионов.
Алексей Завгородний (POSITIFF)
Украинский певец, музыкант и автор песен родился в столице 19 мая 1989 года. Он рос в творческой семье: отец работал директором театра, а мама была балериной.
Алексей с ранних лет занимался танцами, впоследствии начал учиться музыке, вокалу и актерству в Киевской академии искусств.
Получил широкое признание как участник групп "Время и Стекло" с Дорофеевой и "MOZGI", а сейчас ведет собственную сольную карьеру.
У Позитива подрастает дочь, которая появилась в его втором браке с танцовщицей Юлией Сахневич.
POSITIFF (фото: instagram.com/positiff)
Дмитрий Комаров
Известный журналист родился 17 июня 1983 года в Киеве. Окончил Национальный транспортный университет, где учился на инженера. Впоследствии получил специальность в сфере связей с общественностью в Киевском университете культуры и искусств.
С юности увлекался журналистикой и в конце концов с ней связал свою жизнь. Известен в Украине и мире как фотограф, ведущий тревел-шоу "Світ Навиворіт".
С началом полномасштабного вторжения также выпустил серию документалок о войне, где показал последствия российского вторжения. В частности он одним из первых побывал в деоккупированных регионах Киевщины.
Дмитрий Комаров (фото: instagram.com/komarovmir)
Наталья Могилевская
Родилась 2 августа 1975 года в Киеве на Березняках. Училась в столичном эстрадно-цирковом училище, а также окончила КНУКИМ.
После учебы некоторое время работала актрисой в театре. Впоследствии посвятила себя эстраде. Ее первый альбом "Ла-ла-ла-ла" в конце 1990-х разлетелся миллионами копий.
Известна как украинская певица, продюсер и телеведущая. Также была звездой проекта "Танці з зірками" и получила звание Народной артистки Украины.
Наталья Могилевская (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)
Тоня Матвиенко
Родилась 12 апреля 1981 года в Киеве в семье легендарной певицы Нины Матвиенко. С детства вместе с мамой гастролировала и, соответственно, быстро привыкла к сцене.
Свое первое выступление дала в США в 10 лет. Окончила музыкальную школу-интернат, а затем КНУКИМ.
Известна участием в шоу "Голос країни", где не только получила популярность, но и встретила будущего мужа Арсена Мирзояна.
За годы музыкальной карьеры смогла добиться почетного звания Заслуженная артистка Украины. Имеет старшую дочь Ульяну от предыдущих отношений и дочь Нину от нынешнего мужа.
Тоня Матвиенко (фото: instagram.com/tonya_matvienko)
Екатерина Осадчая
Еще одна киевлянка, которая родилась 12 сентября 1983 года. С детства занималась музыкой и танцами, а в 13 лет начала модельную карьеру, которую закончила в 18, и через год впервые стала мамой.
Окончила исторический факультет Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.
Сегодня Екатерина - одна из самых известных украинских телеведущих, которая прославилась проектами "Світське життя", "Голос країни" и другими.
Замужем за телеведущим Юрием Горбуновым, с которым воспитывает двух общих сыновей.
С начала полномасштабного вторжения также помогает украинцам в поиске пропавших.
Екатерина Осадчая (фото: instagram.com/kosadcha)
Анастасия Приходько
Украинская певица появилась на свет 21 апреля 1987 года в семье театрального критика.
Окончила музыкальное училище им. Глиэра и КНУКиИ. На музыкальных инструментах училась играть еще с детства.
Среди других артисток Анастасия отличалась уникальным для эстрады голосом - контральто.
Сначала получила популярность в России. Даже представляла их на "Евровидении" с украиноязычной песней "Мамо". После Евромайдана отказалась от всех тамошних наград, поддерживая украинцев.
Сейчас продолжает заниматься музыкой, а также воспитывает троих детей.
Анастасия Приходько (фото: instagram.com/prykhodko_official)
Алена Шоптенко
Известный хореограф осчастливила столицу своим появлением 24 декабря 1987 года. Она родилась в семье бизнесмена и медика, однако связала жизнь с танцами.
Тоже окончила университет культуры. Получила признание благодаря победе в проекте "Танці з зірками", где она покоряла паркет в паре с Владимиром Зеленским.
Была замужем за Дмитрием Дикусаром. От второго брака с предпринимателем Алексеем Ивановым воспитывает сына Алексея.
С 2014 года активно участвует в благотворительных инициативах в поддержку Украины и украинцев.
Алена Шоптенко (фото: instagram.com/alena_shoptenko)
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