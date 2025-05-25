7 украинских звезд, которые родились в Киеве: а вы о них знали?

Киев - город, который подарил Украине множество талантливых личностей. Вы точно могли не знать, что некоторые из них - коренные жители столицы.

РБК-Украина (проект Styler) делится подборкой известных украинских звезд, которые родились в столице и покорили сердца миллионов.

Алексей Завгородний (POSITIFF)

Украинский певец, музыкант и автор песен родился в столице 19 мая 1989 года. Он рос в творческой семье: отец работал директором театра, а мама была балериной.

Алексей с ранних лет занимался танцами, впоследствии начал учиться музыке, вокалу и актерству в Киевской академии искусств.

Получил широкое признание как участник групп "Время и Стекло" с Дорофеевой и "MOZGI", а сейчас ведет собственную сольную карьеру.

У Позитива подрастает дочь, которая появилась в его втором браке с танцовщицей Юлией Сахневич.

POSITIFF (фото: instagram.com/positiff)

Дмитрий Комаров

Известный журналист родился 17 июня 1983 года в Киеве. Окончил Национальный транспортный университет, где учился на инженера. Впоследствии получил специальность в сфере связей с общественностью в Киевском университете культуры и искусств.

С юности увлекался журналистикой и в конце концов с ней связал свою жизнь. Известен в Украине и мире как фотограф, ведущий тревел-шоу "Світ Навиворіт".

С началом полномасштабного вторжения также выпустил серию документалок о войне, где показал последствия российского вторжения. В частности он одним из первых побывал в деоккупированных регионах Киевщины.

Дмитрий Комаров (фото: instagram.com/komarovmir)

Наталья Могилевская

Родилась 2 августа 1975 года в Киеве на Березняках. Училась в столичном эстрадно-цирковом училище, а также окончила КНУКИМ.

После учебы некоторое время работала актрисой в театре. Впоследствии посвятила себя эстраде. Ее первый альбом "Ла-ла-ла-ла" в конце 1990-х разлетелся миллионами копий.

Известна как украинская певица, продюсер и телеведущая. Также была звездой проекта "Танці з зірками" и получила звание Народной артистки Украины.

Наталья Могилевская (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Тоня Матвиенко

Родилась 12 апреля 1981 года в Киеве в семье легендарной певицы Нины Матвиенко. С детства вместе с мамой гастролировала и, соответственно, быстро привыкла к сцене.

Свое первое выступление дала в США в 10 лет. Окончила музыкальную школу-интернат, а затем КНУКИМ.

Известна участием в шоу "Голос країни", где не только получила популярность, но и встретила будущего мужа Арсена Мирзояна.

За годы музыкальной карьеры смогла добиться почетного звания Заслуженная артистка Украины. Имеет старшую дочь Ульяну от предыдущих отношений и дочь Нину от нынешнего мужа.

Тоня Матвиенко (фото: instagram.com/tonya_matvienko)

Екатерина Осадчая

Еще одна киевлянка, которая родилась 12 сентября 1983 года. С детства занималась музыкой и танцами, а в 13 лет начала модельную карьеру, которую закончила в 18, и через год впервые стала мамой.

Окончила исторический факультет Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

Сегодня Екатерина - одна из самых известных украинских телеведущих, которая прославилась проектами "Світське життя", "Голос країни" и другими.

Замужем за телеведущим Юрием Горбуновым, с которым воспитывает двух общих сыновей.

С начала полномасштабного вторжения также помогает украинцам в поиске пропавших.

Екатерина Осадчая (фото: instagram.com/kosadcha)

Анастасия Приходько

Украинская певица появилась на свет 21 апреля 1987 года в семье театрального критика.

Окончила музыкальное училище им. Глиэра и КНУКиИ. На музыкальных инструментах училась играть еще с детства.

Среди других артисток Анастасия отличалась уникальным для эстрады голосом - контральто.

Сначала получила популярность в России. Даже представляла их на "Евровидении" с украиноязычной песней "Мамо". После Евромайдана отказалась от всех тамошних наград, поддерживая украинцев.

Сейчас продолжает заниматься музыкой, а также воспитывает троих детей.

Анастасия Приходько (фото: instagram.com/prykhodko_official)

Алена Шоптенко

Известный хореограф осчастливила столицу своим появлением 24 декабря 1987 года. Она родилась в семье бизнесмена и медика, однако связала жизнь с танцами.

Тоже окончила университет культуры. Получила признание благодаря победе в проекте "Танці з зірками", где она покоряла паркет в паре с Владимиром Зеленским.

Была замужем за Дмитрием Дикусаром. От второго брака с предпринимателем Алексеем Ивановым воспитывает сына Алексея.

С 2014 года активно участвует в благотворительных инициативах в поддержку Украины и украинцев.

Алена Шоптенко (фото: instagram.com/alena_shoptenko)