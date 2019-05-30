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Зеленський відкрив усім ворота? Полякова пояснила, навіщо йде в політику

STYLERВибори 2019    30.05.2019 - 13:37
Зеленський відкрив усім ворота? Полякова пояснила, навіщо йде в політику
Оля Полякова зібралася до Верховної Ради (Колаж РБК-Україна)

Полякова розповіла, яка у неї буде партія і чого вона хоче досягти в політиці

Оля Полякова, українська співачка, яка заявила про те, що збирається йти в політику і створює власну партію, пояснила, для чого їй це потрібно. Про це вона розповіла в інтерв'ю для телеканалу "Наш".

Полякова пояснила, що Україна – глибоко матриархальна країна, яка грає в патріархальне суспільство. Артистка вважає, що українські жінки вже давно стали незалежними, хоча вона постійно відчуває на собі "всі принади гендерного шовінізму".

"Жінки сьогодні заробляють, тягнуть на собі сім'ю, турботи про дітей, про чоловіка, при цьому встигають добре виглядати, і при цьому всьому піддаються тому самому гендерному шовінізму в суспільстві, яке тримається на наших плечах. Всім жінкам відома ця історія: вранці встала раніше за всіх, пішла маску наклала, сирнички посмажила, діток погодувала, чоловіка погодувала, всіх відправила на роботу – і що вона, з пилососом по будинку? Ні, вона пішла на роботу, точно так само, як і чоловік, вісім годин відгарувала, приходить додому, а це мурло сидить у хаті і каже: "Ти нагріла мені їсти чи нє?" – розповіла Полякова і зазначила, що така поведінка в суспільстві чомусь вважається нормою.

Зеленський відкрив усім ворота? Полякова пояснила, навіщо йде в політику

Полякова розповіла подробиці про свою партію (Скріншот)

Вона пояснила, що її не влаштовує те, що правила придумують чоловіки і вважає, що гендерна квота в парламенті повинна бути не менше 50%.

"Тому сьогодні ця патріархальна історія не працює, і воно муляет всіх жінок. У нас жінка нічого не вирішує, все правила придумують чоловіки. Влаштовує це жінок? Особисто мене – ні... Мені здається, пора пускати жінок у політику... Жінка – сіль землі цієї країни. У нас що-то там з газом не дуже, з нафтою не дуже, з корисними копалинами. Але про те, що у нас офігенні баби, знає весь світ. Так чому нами продовжують керувати чоловіки? Вони борються в Раді за 30% жінок. Чому за 30? Тобто ми тільки на 30% – люди? А на 50 ми не можемо?" – заявила Полякова і підкреслила, що хоче стати лідером саме жіночої партії.

"На концертах я бачу більшість жінок. Жінки слухають мою музику, тому що вона – про жіночі проблеми... У жіночій партії неможливо просування по сходах через домагання чоловіка, в жіночій партії неможливо просування за гендерною ознакою. Я хочу зробити свою команду. Якщо ми встигнемо, якщо у нас вийде – ми спробуємо. Ні – ми просто будемо готуватися, напрацьовувати політичну вагу, політичну платформу, будемо рости, щоб партія жінок України була реальною силою в країні", - розповіла про свої плани артистка.

Полякова створить свою власну партію (YouTube/НАШ. Максі-ТВ)

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що Олег Винник і Віктор Павлік зібралися в політику.

А також розповідали про те, хто виявився першим зареєстрованим кандидатом у депутати.

Оля Полякова йде в політику: співачка озвучила важливі деталі Вінник, Павлик та інші: українці звернулися до зірок, які йдуть у політику
Новини України парламентські виборивыборы 2019Оля Полякова
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