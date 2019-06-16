Заповзла в квартиру: в Одесі на фото і відео зафіксували активність змій

Змія проникла в квартиру в Одесі (ілюстративне фото: facebook.com)

Змія почувала себе, як вдома, плазувала і сичала

Змію у власній квартирі виявила мешканка Одеси. Irina Babichi опублікувала на Facebook-сторінці знімок плазуна, якого вона знайшла, зайшовши в туалет.

Подібний сюрприз чекав одеситку в багатоповерхівці по вулиці Пишоновській. Дівчина розповідає, що тварина спокійно повзала по підлозі і навіть шипіла.

За словами Ірини, вона відчула справжній шок від такої знахідки. Як виявилося, "гостя" завітала від сусідів знизу. При цьому вони не горіли бажанням забирати змію, пояснивши, що у них вдома ще багато змій.

"Однак спочатку ніякої реакції не було: живіть з нею, як хочете. Мовляв, у них є ще змії... Господарі, дійсно, пристойні люди, але що у них таке вдома, ніхто не знав", - пише Ірина.

Змія проникла в квартиру в Одесі (фото: facebook.com)

Дівчина викликала спеціальну службу, яка прибрала змію. При цьому навіть рятувальники не змогли відповісти, як саме змія проникла в квартиру від сусідів. За словами працівників зоопарку, подібні випадки траплялися і раніше. Це пов'язано з тим, що люди, які заводять екзотичну тварину, не завжди правильно утримують її.

За словами зоозахисників, найчастіше "в гості заходять" нешкідливі домашні полози, яких можна впізнати за яскравим забарвленням і досить великій довжині. Змія може переповзти через відкрите вікно по карнизу або ж проникнути через вентиляційну шахту.

Також змію помітили в Одесі на пляжі Ланжерон. Відпочиваючі зняли відео з плазуном, яке стрімко уповзало. Схоже, тварина більше боялася людей, ніж вони її.

Як правило, до морського узбережжя можуть припливти нешкідливі вужі. Винятком може стати тільки сезон спарювання, який проходить навесні.

Змія на пляжі Ланжерон в Одесі (відео: YouTube/Одним словом)

Нагадаємо, нещодавно в Дніпрі популярний ресторан на Січеславській набережній окупували змії.

Також ми писали, що у Львові прокуратура розслідує смерть дівчинки в лікарні після укусу змії. Львівська прокуратура розпочала кримінальне провадження за фактом неналежного виконання своїх обов'язків медпрацівниками, що призвело до смерті дівчинки від укусу змії.