ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Під Львовом жінка потрапила в лікарню через укус змії

STYLERЖиття    16.06.2019 - 17:28
Під Львовом жінка потрапила в лікарню через укус змії
Під Львовом жінку вкусила змія (ілюстративне фото: pixabay.com)

У Львівській області жінку вкусила змія і вона потрапила в лікарню

Під Львовом жительку села Риків вкусила змія. Жінку доставили в лікарню в реанімаційне відділення з діагнозом "укус змії верхньої частини лівого стегна". Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Львівській області.

За даними медиків, стан потерпілої розцінюється як середньої тяжкості.

ДСНС застерігає мешканців області бути обережними та уважними, вирушаючи в ліс або на природу. Якщо ви випадково побачили перед собою змію, то головне не панікувати, не наближатися до неї і не робити ніяких різких рухів, а спокійно відійти.

Під Львовом жінка потрапила в лікарню через укус змії

Під Львовом жінку вкусила змія (ілюстративне фото: pixabay.com)

У змій поганий зір і слух, але вони дуже добре вловлюють своїм тілом коливання землі на відстані 10-15 метрів. Варто зазначити, що змії часто мешкають у високій траві, кущах і лісах. Під час походу в ліс краще надягати високе щільне взуття, яке змія не прокусит.

Нагадаємо, що нещодавно мешканка Одеси виявила у своїй квартирі змію, яка повзала і сичала. Дівчині довелося викликати спеціальну службу, яка приїхала і забрала змію.

Раніше повідомлялося, що в Дніпрі дикі змії окупували ресторан. Власникам закладу довелося звернутися до допомоги рятувальників. На відкритому майданчику ресторану і поряд з ним було зафіксовано 18 змій.

Під Львовом застрелили солдата ЗСУ: що сталося (фото) Під Львовом чоловік випав з повітряної кулі: подробиці трагедії
Новини України Львовская областьзмеи
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся