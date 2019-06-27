Що робити, якщо вкусила змія: Супрун попередила українців

Отруйні змії в Україні не поширені, але ризики серйозно постраждати від укусу все ж є
Уляна Супрун розповіла, що потрібно робити, якщо вкусила змія. Також в.о. голови МОЗ розвіяла декілька найпоширеніших міфів щодо самолікування в подібній ситуації і перерахувала дії, які в жодному разі не можна робити. На своїй сторінці у Facebook вона описала, як можна запобігти атаці змій на людину.
Згідно з даними ВООЗ, щорічно в світі отруйні змії кусають близько 5,4 мільйона осіб, з яких помирає від 81 тисячі до 138 тисяч чоловік, а втроє більше отримують серйозні травми. У нашій країні епідемічна ситуація не така загрозлива, і померти від укусу змії практично неможливо, адже у нас не поширені отруйні види змій.
В Україні в природних умовах найбільш поширені гадюка звичайна і гадюка степова.
У спеку змії малорухливі, і випадки укусів відбуваються, тільки якщо людина сама випадково на них наступила.
Ілюстративне фото: Змія (pixabay.com)
За інформацією Київського токсикологічного центру, щорічно у весняно-осінній період реєструють від 5 до 12 випадків укусів отруйних змій. У більшості випадків людей кусають гадюки.
Супрун розповіла, що відбувається після укусу змії:
Перебіг отруєння залежить від кількох обставин: 1) місце укусу - найбільш небезпечні укуси в голову і шию; 2) від температури повітря: чим вона вища, тим інтенсивніше розвивається клініка отруєння.
Клінічні прояви укусів в цілому можна розділити на місцеві та загальні.
Місцеві прояви:
Загальні прояви:
Ілюстративне фото: Змія (з відкритих джерел)
У перші 30-90 хвилин після укусу починається миттєве згортання крові (гіперкоагуляція) і поява мікротромбів. Згодом настає гіпокоагуляція і ризик кровотеч у шлунково-кишковому тракті або з носа. Період напіввиведення отрути складає 6-12 годин.
З ускладнень найбільш небезпечні гангрена і сепсис. У віддаленому періоді можуть спостерігатися злущування епітелію шкіри, атрофія м'язів, порушення контролю роботи м'язів. Це виглядає як "всихання".
Керівниця МОЗ перерахувала дії, які потрібно вживати при укусі змії:
Необхідно якомога швидше потрапити у лікарню і отримати професійну допомогу. Якщо транспортування в лікарню займає багато часу, варто надати домедичну допомогу потерпілому.
Також Супрун розповіла, що в жодному разі не потрібно робити після укусу змії:
В.о. глави МОЗ рекомендує при походах і відпочинку на природі щоб уникнути нападу змії і укусів бути пильними, перевіряти місце привалу, не торкатися руками до неперевірених предметів (змії часто ховаються в старих пнях, у сіні, під каменями або стовбурами дерев), а якщо помітили змію, що краще не робити різких рухів - просто замріть і почекайте, поки вона відповзе).
"Змії не нападають першими, а проявляють агресію тільки в разі небезпеки", - зазначила Супрун.
Фото: facebook.com/ulanasuprun
Як повідомлялося раніше, в Україні останнім часом було зафіксовано декілька інцидентів з укусами змій. Так, нещодавно під Львовом жительку села Риків змія "відправив" у лікарню - медики розцінили її стан як середньої тяжкості.
Також ми писали про те, що в Одесі дівчина виявила змію прямо у своїй квартирі.
Нагадаємо, не так давно в Дніпрі 18 змій окупували ресторан. Власникам закладу довелося звернутися до допомоги рятувальників.