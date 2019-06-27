Що робити, якщо вкусила змія: Супрун попередила українців

Фото: колаж РБК-Україна

Отруйні змії в Україні не поширені, але ризики серйозно постраждати від укусу все ж є

Уляна Супрун розповіла, що потрібно робити, якщо вкусила змія. Також в.о. голови МОЗ розвіяла декілька найпоширеніших міфів щодо самолікування в подібній ситуації і перерахувала дії, які в жодному разі не можна робити. На своїй сторінці у Facebook вона описала, як можна запобігти атаці змій на людину.

Згідно з даними ВООЗ, щорічно в світі отруйні змії кусають близько 5,4 мільйона осіб, з яких помирає від 81 тисячі до 138 тисяч чоловік, а втроє більше отримують серйозні травми. У нашій країні епідемічна ситуація не така загрозлива, і померти від укусу змії практично неможливо, адже у нас не поширені отруйні види змій.

В Україні в природних умовах найбільш поширені гадюка звичайна і гадюка степова.

У спеку змії малорухливі, і випадки укусів відбуваються, тільки якщо людина сама випадково на них наступила.

Ілюстративне фото: Змія (pixabay.com)

За інформацією Київського токсикологічного центру, щорічно у весняно-осінній період реєструють від 5 до 12 випадків укусів отруйних змій. У більшості випадків людей кусають гадюки.

Супрун розповіла, що відбувається після укусу змії:

Отрута гадюки має геморагічну дію, тобто діє на серцево-судинну систему та згортання крові. Вона складається з віперотоксину та низки ферментів, що руйнують підшкірну сполучну тканину, капіляри і спричиняють згортання крові. В результаті сильно падає тиск, утворюються тромби, може бути кардіотоксичний ефект.

Зміїна отрута в організмі людини розповсюджується лімфатичною системою або кровотоком. В останньому випадку виникає важка інтоксикація. Знищення отрути в організмі відбувається через шлунково-кишковий тракт, залози внутрішньої секреції та нирки.

Перебіг отруєння залежить від кількох обставин: 1) місце укусу - найбільш небезпечні укуси в голову і шию; 2) від температури повітря: чим вона вища, тим інтенсивніше розвивається клініка отруєння.

Клінічні прояви укусів в цілому можна розділити на місцеві та загальні.

Місцеві прояви:

наявність слідів від зубів гадюки у вигляді, як правило, двох цяточок або схожих на цятки шкірних дефектів на близькій відстані один від одного (часто близько 1 см);

набряк навколо укусу, який повільно розширюється;

місцева гіперемія та гіпертермія;

слабкий біль у місці укусу, що при поширенні набряку може посилитися;

при тяжкому перебігу отруєння спостерігається лімфангіт, лімфаденіт, множинні крововиливи та пухирі, тромбоз вен, вище місця укусу;

при цьому може виникати геморагічне пропитування тканин, коли капіляри зруйнувалися, і кров вийшла в міжклітинний простір. Це надає кінцівці синюшне або аспідно-сіре забарвлення.

Загальні прояви:

млявість, неспокій, що з'являється за короткий час;

блідість шкіри, підвищене потовиділення, спрага, зміна присмаку (наприклад, металевий присмак у роті);

нудота, блювання, субфебрильна температура, біль у животі, може розвиватися низького тиску, важкість дихання, висипання на шкірі, колапс;

Ілюстративне фото: Змія (з відкритих джерел)

У перші 30-90 хвилин після укусу починається миттєве згортання крові (гіперкоагуляція) і поява мікротромбів. Згодом настає гіпокоагуляція і ризик кровотеч у шлунково-кишковому тракті або з носа. Період напіввиведення отрути складає 6-12 годин.

З ускладнень найбільш небезпечні гангрена і сепсис. У віддаленому періоді можуть спостерігатися злущування епітелію шкіри, атрофія м'язів, порушення контролю роботи м'язів. Це виглядає як "всихання".

Керівниця МОЗ перерахувала дії, які потрібно вживати при укусі змії:

Необхідно якомога швидше потрапити у лікарню і отримати професійну допомогу. Якщо транспортування в лікарню займає багато часу, варто надати домедичну допомогу потерпілому.

Потрібно зберігати спокій і не панікувати;

Перемістити людину у зручне положення, щоб вона якомога менше рухалася;

Звільніть місце укусу від будь-якого стискання (від взуття, одягу чи прикрас);

Під час транспортування бажано зафіксувати кінцівку в піднятому положенні за допомогою шини або підручними засобами;

Місце укусу слід обробити антисептичним розчином Для цього на рану накладається циркулярна пов'язка, яка злегка здавлює кінцівку. За допомогою неї можна запобігти забрудненню рани і зменшити швидкість розповсюдження отрути по лімфатичних судинах;

Якщо у потерпілого є тривога - слід заспокоїти людину або дати заспокійливі засоби.

Також Супрун розповіла, що в жодному разі не потрібно робити після укусу змії:

Не намагайтеся обробляти рану додатково;

Не прижигайте рану і не прикладайте лід;

Не накладайте джгут - це протипоказано через числення ускладнень при його застосуванні;

Не висмоктуйте отруту - ефективність такої процедури вельми сумнівна. Зокрема обмежена в часі - це потрібно робити не пізніше ніж за 5-7 хвилин із моменту укусу. При цьому у людини, що надає таку допомогу не повинно бути пошкоджень (ран, виразок у ротовій порожнині;

Не вживайте алкоголь або кофеїн;

Не намагайтеся зловити або убити змію. Спробуйте запам'ятати її колір і форму, - це може допомогти в лікуванні.

В.о. глави МОЗ рекомендує при походах і відпочинку на природі щоб уникнути нападу змії і укусів бути пильними, перевіряти місце привалу, не торкатися руками до неперевірених предметів (змії часто ховаються в старих пнях, у сіні, під каменями або стовбурами дерев), а якщо помітили змію, що краще не робити різких рухів - просто замріть і почекайте, поки вона відповзе).

"Змії не нападають першими, а проявляють агресію тільки в разі небезпеки", - зазначила Супрун.

Фото: facebook.com/ulanasuprun

Як повідомлялося раніше, в Україні останнім часом було зафіксовано декілька інцидентів з укусами змій. Так, нещодавно під Львовом жительку села Риків змія "відправив" у лікарню - медики розцінили її стан як середньої тяжкості.

Також ми писали про те, що в Одесі дівчина виявила змію прямо у своїй квартирі.

Нагадаємо, не так давно в Дніпрі 18 змій окупували ресторан. Власникам закладу довелося звернутися до допомоги рятувальників.