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Лузан из "Львов на джипе" закончил военную подготовку и принял присягу

Андрей Лузан (фото: instagram.com/luzannnn)
Автор: Иванна Пашкевич

Популярный украинский юморист Андрей Лузан из шоу "Львы на джипе" завершил военную подготовку в Силах беспилотных систем и принял присягу, пообещав всегда оставаться верным Украине и ее народу.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Telegram-канал комика.

Подробности

По словам Лузана, перед тем, как он отправится на профессиональную подготовку, хочет принять участие в съемках какого-либо проекта.

"Служу украинскому народу. БЗИН сзади. Прошел с шевроном LNJ (это сокращенное название YouTube-канала "Львы на джипе" - прим. ред.). Очень хочется где-то залететь на съемочки перед профессиональной. Так что ждите", - сообщил Андрей.

Андрей Лузан закончил военную подготовку (фото: instagram.com/luzannnn)

Напомним, Андрей сообщил о своем решении мобилизоваться в начале июля во время прямого эфира в соцсетях, а через несколько недель отправился на полигон для прохождения военных учений, длившихся около месяца.

Юморист заявил, что планирует служить в Силах беспилотных систем (ССС).

Краткая биография Андрея Лузана

Лузан родился в Киеве и получил образование в Киевском национальном университете имени Карпенко-Карого, где овладел профессией актера театра и кино.

Его кинодебют состоялся в 2008 году с ролью в фильме "Школа", сразу принесшему ему популярность. Он также принимал участие в "Лиге Смеха" в составе команды "Крупа", а позже вместе с Николаем Зыряновым и Валентином Михинком основал популярный YouTube-канал "Львы на джипе".

Эта команда активно проводит благотворительные туры по Украине, собирая средства для нужд украинской армии.

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