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"Потратил на лагерь более 10 тысяч долларов": Лузан, который мобилизировался, раскритиковал условия для военных

Вторник 13 августа 2024 20:41
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"Потратил на лагерь более 10 тысяч долларов": Лузан, который мобилизировался, раскритиковал условия для военных Андрей Лузан (Фото: instagram.com/stories/luzannnn)
Автор: Любовь Блажко

Украинский юморист Андрей Лузан из шоу "Леви на джипі", который недавно сообщил о своей мобилизации, продолжает курс военной подготовки. В соцсетях он активно делится подробностями нового этапа жизни, и на этот раз украинец удивил подписчиков не слишком утешительными выводами.

Что сказал юморист, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на его Instagram.

Андрей Лузан раскритиковал условия для военных

В stories знаменитость показал свою фронтовую жизнь, и признался, что некоторые моменты стали для него настоящим испытанием.

"Все спрашивают, тяжело ли это. Ну из-за того, что это песок, то не прямо так, но силы забирает. Песок легко роется, и мы за один день вырыли свои окопчики и соединения между ними. Дальше на них будем тренироваться", - поделился Лузан.

&quot;Потратил на лагерь более 10 тысяч долларов&quot;: Лузан, который мобилизировался, раскритиковал условия для военных

Лузан готовится к службе в ВСУ (Фото: instagram.com/stories/luzannnn)

"Хотя я и пытаюсь тянуть из этого прикол, но это п***ец как истощает. Каждый раз, когда воздушная тревога, ты должен подрываться и бежать в укрытие. Потому что угроза обстрела всегда вероятна. Иногда так бывает до самого утра. Сейчас лето .Представьте, как это бывает осенью или зимой. Глаз в первые дни продул как раз из-за этого", - также откровенно отметил он.

&quot;Потратил на лагерь более 10 тысяч долларов&quot;: Лузан, который мобилизировался, раскритиковал условия для военных

Звезда мобилизовался этим летом (Фото: instagram.com/stories/luzannnn)

Кроме того, звезда "Левів на джипі" возмутился из-за качества еды, которую привозят военным еды. По его словам, на завтрак они получают кашу с песком, холодные сосиски и квашеные помидоры.

&quot;Потратил на лагерь более 10 тысяч долларов&quot;: Лузан, который мобилизировался, раскритиковал условия для военных

&quot;Потратил на лагерь более 10 тысяч долларов&quot;: Лузан, который мобилизировался, раскритиковал условия для военных

Комик рассказал подробности службы (Фото: instagram.com/stories/luzannnn)

"Я принципиально не буду есть еду, которую привозят, пока обеспечение не будет постоянно в полном объеме. Как проверка, так все есть: и одноразовая посуда, и стандарт пропорции, и масло на складе не исчезает, и все такие милые еще и в одноразовых перчатках. Я и сам себя могу обеспечить едой", - прокомментировал эту ситуацию Андрей.

&quot;Потратил на лагерь более 10 тысяч долларов&quot;: Лузан, который мобилизировался, раскритиковал условия для военных

Лузан высказался о кухне в учебном центре (Фото: instagram.com/stories/luzannnn)

Более того, комик назвал сумму, которую уже успел потратить после решения мобилизоваться. Она пошла на то, чтобы обеспечить себя необходимыми вещами.

"Кроме этого, я уже потратил на лагерь более 10 тысяч долларов для обеспечения тех вещей, которых здесь не хватает. Может быть, хоть еду и сервис для военных сделаете по-человечески?" - поинтересовался Лузан, а также попросил аудиторию распространить его возмутительные комментарии.

&quot;Потратил на лагерь более 10 тысяч долларов&quot;: Лузан, который мобилизировался, раскритиковал условия для военных

Андрей назвал неожиданные выводы (Фото: instagram.com/stories/luzannnn)

Также он обратился к другим военным и попросил их присылать ему фото еды, полученной во время службы. Он отметил, что хочет проверить "высокие стандарты" кухни в других учебных центрах.

&quot;Потратил на лагерь более 10 тысяч долларов&quot;: Лузан, который мобилизировался, раскритиковал условия для военных

Stories Лузана (Фото: instagram.com/stories/luzannnn)

К слову, о решении пойти служить Андрей сообщил в начале июля. Тогда он заявлял, что будет держать поклонников в курсе дела и постепенно рассказывать о прохождении военной подготовки и службы.

Тем временем Александр Положинский объяснил, почему больше не воюет на фронте.

А писатель-военнослужащий Жадан высказался о тех, кто боится мобилизоваться.

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