Лузан з "Левів на джипі" закінчив військову підготовку та склав присягу

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Зі слів Лузана, перед тим, як він вирушить на фахову підготовку, хоче взяти участь у зйомках якогось проєкту.

"Служу українському народу. БЗВП позаду. Пройшов із шевроном LNJ (це скорочена назва YouTube-каналу "Леви на джипі" - прим. ред.). Вже хочеться десь залетіти на зйомочки перед фаховою. Так шо чекайте", - повідомив Андрій.

Андрій Лузан закінчив військову підготовку (фото: instagram.com/luzannnn)

Нагадаємо, Андрій повідомив про своє рішення мобілізуватися на початку липня під час прямого ефіру в соцмережах, а за кілька тижнів вирушив на полігон для проходження військових навчань, які тривали близько місяця.

Гуморист заявив, що планує служити в Силах безпілотних систем (СБС).

Коротка біографія Андрія Лузана

Лузан народився у Києві та здобув освіту в Київському національному університеті імені Карпенка-Карого, де опанував професію актора театру і кіно.

Його кінодебют відбувся у 2008 році з роллю у фільмі "Школа", який одразу приніс йому популярність. Він також брав участь у "Лізі Сміху" у складі команди "Крупа", а пізніше, разом із Миколою Зиряновим і Валентином Міхієнком, заснував популярний YouTube-канал "Леви на джипі".

Ця команда активно проводить благодійні тури Україною, збираючи кошти для потреб української армії.