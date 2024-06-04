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Список претендентов на Золотой мяч-2024 обновили. Есть ли в нем украинцы?

Вторник 04 июня 2024 16:05
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Список претендентов на Золотой мяч-2024 обновили. Есть ли в нем украинцы? Объявлен новый список претендентов на Золотой мяч-2024 (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Анастасия Большакова

Появился новый список претендентов на Золотой мяч-2024, вручаемый лучшему игроку после завершения футбольного сезона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Goal.

Кто претендует на Золотой мяч-2024

Футбольный сезон 2023/2024 был наполнен не только турнирами и чемпионатами, но и адской гонкой за индивидуальную награду, о которой мечтает каждый футболист - Золотой мяч.

В прошлом году, после того как Лионель Месси забрал Кубок Чемпионата Мира, именно ему выпала честь забрать своего "золотого друга" домой. Однако в этом году аргентинца ожидает ожесточенная конкуренция с талантливой молодежью "Реала", Эрлингом Холландом из "Манчестер Сити" и другими современными виртуозами футбола.

Церемония награждения обещает быть непредсказуемой и максимально интригующей, ведь предсказать первенство будет очень тяжело. Однако это попытались сделать аналитики из портала Goal.

Авторитетный сайт представил обновленный "рейтинг мощности" из претендентов на вручение награды Золотого мяча-2024. Предлагаем вам узнать, кто попал в список и есть ли в нем украинские футболисты, например Артем Довбик, который в этом году стал лучшим в Ла Лиге.

20. Лаутаро Мартинес ("Интер")

28 голов, 8 ассистов. Выиграл Серию А и Суперкубок Италии.

Лаутаро Мартинес

Фото: Лаутаро Мартинес (Википедия)

19. Мохамед Салах ("Ливерпуль")

30 голов, 17 ассистов. Выиграл Кубок Карабао.

Mohamed Salah

Фото: Мохамед Салах (Liverpool FC)

18.Матс Гуммельс ("Боруссия Дортмунд")

4 гола, 1 ассист, 11 "сухих" матчей.

Матс Гуммельс

Фото: Матс Гуммельс (Википедия)

17. Антуан Гризманн ("Атлетико Мадрид")

25 голов, 10 ассистов.

Список претендентов на Золотой мяч-2024 обновили. Есть ли в нем украинцы?

Фото: Антуан Гризманн (Википедия)

16. Бернарду Силву ("Манчестер Сити")

12 голов, 13 ассистов. Выиграл Премьер-лигу, клубный чемпионат и Суперкубок УЕФА.

Бернарду Силву

Фото: Бернарду Силва (Википедия)

15. Лионель Месси ("Интер Майами")

25 голов, 15 ассистов. Выиграл Кубок Лиги.

Лионель Месси

Фото: Лионель Месси (Википедия)

14. Кевин Де Брейне" (Манчестер Сити")

6 голов, 18 ассистов. Выиграл Премьер-лигу.

Кевин Де Брейне

Фото: Кевин Де Брейне (Википедия)

13. Деклан Райс ("Арсенал")

7 голов, 10 ассистов.

Деклан Райс

Фото: Деклан Райс (Википедия)

12. Букайо Сака ("Арсенал")

20 голов, 15 ассистов.

Список претендентов на Золотой мяч-2024 обновили. Есть ли в нем украинцы?

Фото: Букайо Сака (Википедия)

11. Эрлинг Голланд ("Манчестер Сити")

41 гол, 6 ассистов. Выиграл Премьер-лигу, клубный чемпионат и Суперкубок УЕФА.

Список претендентов на Золотой мяч-2024 обновили. Есть ли в нем украинцы?

Фото: Эрлинг Голланд (Википедия)

10. Антонио Рюдигер ("Реал Мадрид")

3 гола, 3 ассиста, 18 чистых матчей. Выиграл Лигу чемпионов, Ла Лигу, Суперкубок Испании.

Антонио Рюдигер

Фото: Антонио Рюдигер (Википедия)

9. Родриго ("Реал Мадрид")

18 голов, 9 ассистов. Выиграл Лигу чемпионов, Ла Лигу, Суперкубок Испании.

Родриго

Фото: Родриго (Википедия)

8. Родри ("Манчестер Сити")

11 голов, 15 ассистов. Выиграл Премьер-лигу, клубный чемпионат и Суперкубок УЕФА.

Список претендентов на Золотой мяч-2024 обновили. Есть ли в нем украинцы?

Фото: Родри (Википедия)

7. Флориан Виртц ("Байер Леверкузен")

19 голов, 21 ассист. Выиграл Бундеслигу и Кубок лиги.

Список претендентов на Золотой мяч-2024 обновили. Есть ли в нем украинцы?

Фото: Флориан Виртц (Википедия)

6. Гарри Кейн (Бавария Мюнхен)

48 голов, 14 ассистов.

Гарри Кейн

Фото: Гарри Кейн (Википедия)

5. Фил Фоден (Манчестер Сити)

28 голов, 12 ассистов. Выиграл Премьер-лигу, клубный чемпионат и Суперкубок УЕФА.

Phil Foden

Фото: Фил Фоден (Manchester city FC)

4. Килиан Мбаппе ("ПСЖ")

50 голов, 17 ассистов. Выиграл Лигу 1, Кубок Франции и Кубок ассоциации.

Килиан Мбаппе

Фото: Килиан Мбаппе (Википедия)

3. Тони Кросс ("Реал Мадрид")

1 гол, 12 ассистов. Выиграл Лигу чемпионов, Ла Лигу, Суперкубок Испании.

Тони Кроос

Фото: Тони Кросс (Википедия)

2. Джуд Белингем (Реал Мадрид)

25 голов, 18 ассистов. Выиграл Лигу чемпионов, Ла Лигу, Суперкубок Испании.

Джуд Беллингем

Фото: Джуд Белингем (Википедия)

1. Винисиус Джуниор ("Реал Мадрид")

24 гола, 11 ассистов. Выиграл Лигу чемпионов, Ла Лигу, Суперкубок Испании.

Vini Jr. has been named best player of the Champions League 2023/24

Фото: Винисиус Джуниор (Real Madrid FC)

Что такое Золотой мяч

Золотой мяч – это награда лучшему футболисту Европы, а с 2007 года лучшему футболисту мира, которую вручает французский журнал France Football.

Эта традиция берет начало с 1956 года и является акутальной и в наши дни.

Рекордсменом по количеству наград является аргентинский нападающий Лионель Месси, имеющий уже восемь золотых наград в своей коллекции. К тому же он и является нынешним обладателем этой награды.

С 2024 года УЕФА будет соорганизатором церемонии, которая состоится ориентировочно в ноябре-декабре.

Ранее мы писали, что "Челси" назначил нового тренера.

Также хотим вам напомнить, что "Реал" подтвердил самый ожидаемый трансфер лета.

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