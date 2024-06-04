Список претендентов на Золотой мяч-2024 обновили. Есть ли в нем украинцы?
Появился новый список претендентов на Золотой мяч-2024, вручаемый лучшему игроку после завершения футбольного сезона.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Goal.
Кто претендует на Золотой мяч-2024
Футбольный сезон 2023/2024 был наполнен не только турнирами и чемпионатами, но и адской гонкой за индивидуальную награду, о которой мечтает каждый футболист - Золотой мяч.
В прошлом году, после того как Лионель Месси забрал Кубок Чемпионата Мира, именно ему выпала честь забрать своего "золотого друга" домой. Однако в этом году аргентинца ожидает ожесточенная конкуренция с талантливой молодежью "Реала", Эрлингом Холландом из "Манчестер Сити" и другими современными виртуозами футбола.
Церемония награждения обещает быть непредсказуемой и максимально интригующей, ведь предсказать первенство будет очень тяжело. Однако это попытались сделать аналитики из портала Goal.
Авторитетный сайт представил обновленный "рейтинг мощности" из претендентов на вручение награды Золотого мяча-2024. Предлагаем вам узнать, кто попал в список и есть ли в нем украинские футболисты, например Артем Довбик, который в этом году стал лучшим в Ла Лиге.
20. Лаутаро Мартинес ("Интер")
28 голов, 8 ассистов. Выиграл Серию А и Суперкубок Италии.
Фото: Лаутаро Мартинес (Википедия)
19. Мохамед Салах ("Ливерпуль")
30 голов, 17 ассистов. Выиграл Кубок Карабао.
Фото: Мохамед Салах (Liverpool FC)
18.Матс Гуммельс ("Боруссия Дортмунд")
4 гола, 1 ассист, 11 "сухих" матчей.
Фото: Матс Гуммельс (Википедия)
17. Антуан Гризманн ("Атлетико Мадрид")
25 голов, 10 ассистов.
Фото: Антуан Гризманн (Википедия)
16. Бернарду Силву ("Манчестер Сити")
12 голов, 13 ассистов. Выиграл Премьер-лигу, клубный чемпионат и Суперкубок УЕФА.
Фото: Бернарду Силва (Википедия)
15. Лионель Месси ("Интер Майами")
25 голов, 15 ассистов. Выиграл Кубок Лиги.
Фото: Лионель Месси (Википедия)
14. Кевин Де Брейне" (Манчестер Сити")
6 голов, 18 ассистов. Выиграл Премьер-лигу.
Фото: Кевин Де Брейне (Википедия)
13. Деклан Райс ("Арсенал")
7 голов, 10 ассистов.
Фото: Деклан Райс (Википедия)
12. Букайо Сака ("Арсенал")
20 голов, 15 ассистов.
Фото: Букайо Сака (Википедия)
11. Эрлинг Голланд ("Манчестер Сити")
41 гол, 6 ассистов. Выиграл Премьер-лигу, клубный чемпионат и Суперкубок УЕФА.
Фото: Эрлинг Голланд (Википедия)
10. Антонио Рюдигер ("Реал Мадрид")
3 гола, 3 ассиста, 18 чистых матчей. Выиграл Лигу чемпионов, Ла Лигу, Суперкубок Испании.
Фото: Антонио Рюдигер (Википедия)
9. Родриго ("Реал Мадрид")
18 голов, 9 ассистов. Выиграл Лигу чемпионов, Ла Лигу, Суперкубок Испании.
Фото: Родриго (Википедия)
8. Родри ("Манчестер Сити")
11 голов, 15 ассистов. Выиграл Премьер-лигу, клубный чемпионат и Суперкубок УЕФА.
Фото: Родри (Википедия)
7. Флориан Виртц ("Байер Леверкузен")
19 голов, 21 ассист. Выиграл Бундеслигу и Кубок лиги.
Фото: Флориан Виртц (Википедия)
6. Гарри Кейн (Бавария Мюнхен)
48 голов, 14 ассистов.
Фото: Гарри Кейн (Википедия)
5. Фил Фоден (Манчестер Сити)
28 голов, 12 ассистов. Выиграл Премьер-лигу, клубный чемпионат и Суперкубок УЕФА.
Фото: Фил Фоден (Manchester city FC)
4. Килиан Мбаппе ("ПСЖ")
50 голов, 17 ассистов. Выиграл Лигу 1, Кубок Франции и Кубок ассоциации.
Фото: Килиан Мбаппе (Википедия)
3. Тони Кросс ("Реал Мадрид")
1 гол, 12 ассистов. Выиграл Лигу чемпионов, Ла Лигу, Суперкубок Испании.
Фото: Тони Кросс (Википедия)
2. Джуд Белингем (Реал Мадрид)
25 голов, 18 ассистов. Выиграл Лигу чемпионов, Ла Лигу, Суперкубок Испании.
Фото: Джуд Белингем (Википедия)
1. Винисиус Джуниор ("Реал Мадрид")
24 гола, 11 ассистов. Выиграл Лигу чемпионов, Ла Лигу, Суперкубок Испании.
Фото: Винисиус Джуниор (Real Madrid FC)
Что такое Золотой мяч
Золотой мяч – это награда лучшему футболисту Европы, а с 2007 года лучшему футболисту мира, которую вручает французский журнал France Football.
Эта традиция берет начало с 1956 года и является акутальной и в наши дни.
Рекордсменом по количеству наград является аргентинский нападающий Лионель Месси, имеющий уже восемь золотых наград в своей коллекции. К тому же он и является нынешним обладателем этой награды.
С 2024 года УЕФА будет соорганизатором церемонии, которая состоится ориентировочно в ноябре-декабре.
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