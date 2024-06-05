Украинцы собирают команду: коллекционные карты сборной по футболу в продаже по всей стране

Официальный криптопартнер национальной сборной Украины по футболу, криптовалютная биржа WhiteBIT, объявил о запуске масштабной акции в поддержку команды на чемпионате. В рамках акции все желающие могут собирать футбольные коллекционные карточки с игроками сборной, которые можно приобрести исключительно в сети супермаркетов АТБ, и выигрывать бонусы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Футбольная акция от WhiteBIT стартовала 5 июня. Футбольные коллекционные карты можно приобрести исключительно в супермаркетах АТБ. Полная коллекция состоит из 28 карт, разделенных на три категории:

Обычные карты:

Алексей Гуцуляк, Александр Караваев, Максим Таловеров, Сергей Сидорчук, Богдан Михайличенко, Денис Попов, Владимир Бражко, Александр Тимчик, Роман Яремчук, Ефим Конопля, Александр Зубков, Александр Пихаленок, Валерий Бондарь, Николай Шапаренко, Даниил Сикан, Георгий Бущан, Владислав Ванат .

Легендарные карты:

Руслан Малиновский, Андрей Лунин, Николай Матвиенко, Анатолий Трубин, Георгий Судаков, Виктор Цыганков, Виталий Миколенко, Илья Забарный.

Эпические карты:

Артём Довбык, Михаил Мудрик, Александр Зинченко.

Участники акции могут получить три вида бонусов:

"Коллекционера" , собрав полную коллекцию из 28 карточек с футболистами сборной Украины. Все участники, которые соберут и активируют полную коллекцию карт, разделят призовой фонд до 250 000 USDT. Tether (USDT) – это цифровой актив, стейблкоин, стоимость которого привязана к стоимости доллара плюс-минус 1:1.

, собрав полную коллекцию из 28 карточек с футболистами сборной Украины. Все участники, которые соберут и активируют полную коллекцию карт, разделят призовой фонд до 250 000 USDT. Tether (USDT) – это цифровой актив, стейблкоин, стоимость которого привязана к стоимости доллара плюс-минус 1:1. "Мастера Удачи" , собрав наибольший объем Удачи путем активации карт одних и тех же игроков, или топая по экрану в Игровом веб-приложении. 28 участников, имеющих игрока с наибольшим количеством Удачи, смогут получить по 1000 USDT каждый.

, собрав наибольший объем Удачи путем активации карт одних и тех же игроков, или топая по экрану в Игровом веб-приложении. 28 участников, имеющих игрока с наибольшим количеством Удачи, смогут получить по 1000 USDT каждый. Мгновенный бонус , купив Эпический сашет (набор из трех карт) стоимостью 20 гривен, содержащий не только Эпическую и Обычную или Легендарную карту, но и карту с WhiteBIT-бонусом — 0,5 USDT на Основной баланс пользователя на WhiteBIT. Чтобы активировать бонус, необходимо зарегистрироваться и пройти верификацию на бирже WhiteBIT.

Подробные подробности акции можно найти по ссылке .

WhiteBIT в очередной раз сплачивает украинцев вокруг поддержки национальной команды и позволяет почувствовать себя частью важного для страны события.

WhiteBIT – одна из крупнейших европейских централизованных криптобирж родом из Украины, основанная в 2018 году. На бирже представлено более 520+ торговых пар, 270+ активов и 10 государственных валют.

Компания сотрудничает с университетом «Киево-Могилянская академия», МИД Украины, является партнером сборной команды Украины по футболу, футбольным клубам «Барселона» и «Трабзонспор», Lifecell и киберспортивной платформе FACEIT