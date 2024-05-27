Довбик на коне, Забарный в топе и одиночество Зинченко: как украинцы Европу в сезоне удивляли

С каждым новым сезоном количество украинских футболистов, желающих попробовать легионерский хлеб, растет. Сейчас тяжело удивить европейцев сине-желтыми флажками напротив исполнителей даже в ведущих чемпионатах. Немного особняком стоят французская Лига 1 и немецкая Бундеслига, но и там вскоре появятся сильные игроки с трезубцем на обложке паспорта.

В сезоне 2023/24 главным героем среди украинских легионеров стал Артем Довбик. Форвард сборной Украины во второй раз уехал покорять Европу после неудачного вояжа в Данию полдесятилетия назад. Теперь он был готов! Что и говорить, когда нападающий с первой попытки стал лучшим бомбардиром Ла Лиги. К тому же Довбик защищал цвета скромной "Жироны", а не признанных испанских грандов.

Фото: Артем Довбик (в центре) и Виктор Цыганков (справа) стали грозой Ла Лиги (x.com/GironaFC)

Результат украинца – 24 мяча – символический. Именно столько забил легендарный Андрей Шевченко в дебютном сезоне в составе "Милана". Впрочем, нынешний президент УАФ переехал в ряды чемпиона Италии, а Довбик – в середняк, который, прежде всего, благодаря результативности украинца сенсационно взял бронзовые медали. На фоне таких побед меркнут довольно уверенные цифры одноклубника и соотечественника Виктора Цыганкова (8 мячей, 7 ассистов*).

Волей судьбы свой "час славы" получил Андрей Лунин. Перед самым стартом сезона тяжелую травму получил основной голкипер мадридского "Реала" Тибо Куртуа. Тренерский штаб во главе с Карло Анчелотти побоялся сделать ставку на украинца, так что на "Бернабеу" экстренно приехал Кепа Аррисабалага. Однако, и он получил повреждение в ноябре.

Лунин получил шанс, которым вполне воспользовался. Пока оба конкурента были в лазарете, он убедил Анчелотти в профпригодности и стал основным до конца сезона. Вклад голкипера сборной Украины в завоевание Суперкубка Испании, титула Ла Лиги и выходе в финал Лиги чемпионов – колоссальный. Впрочем, кажется, в этой бочке меда будет и ложка дегтя. На решающий поединок против дортмундской "Боруссии", очевидно, выйдет Куртуа.

Фото: Андрей Лунин готов выйти в старте "сливочных" на финал Лиги чемпионов (x.com/realmadrid)

Свой герой из Украины нашелся и в чемпионате Англии. Правда, перед стартом сезона такие лавры предсказывали Александру Зинченко. Его лондонский "Арсенал" действительно навязал "Манчестер Сити" конкуренцию до финального тура. Но вклад украинца в хорошие результаты "канониров" каждый раз становился меньше. Приговором стал проигранный "Астон Вилле" матч в середине апреля. С тех пор Зинченко появлялся на поле всего дважды, наиграв в сумме мизерные 51 минуту...

Зато всеми красками засиял в составе "Борнмута" Илья Забарный. Центрбек сборной Украины отыграл от звонка до звонка 37 матчей английской Премьер-лиги, а пропустил только один – по болезни. С ним на поле "вишни" 8 раз не пропустили и задолго до завершения первенства гарантировали сохранение прописки в элите. Забарный получил признание экспертов, номинировавших его в команду сезона.

В летнее трансферное окно более именитые клубы придут за многими футболистами "Борнмута". Но наибольший интерес будут проявлять к двум – нападающему Доминику Соланке и, конечно, Забарному. Когда "вишни" покупали украинца зимой прошлого года, то 20 с лишним миллионов евро выглядели авансом. Теперь же рядом с фамилией звезды национальной команды даже ценники в 40-50 млн в евровалюте удивлять не будут.

Фото: Илья Забарный стал игроком сезона по версии фанатов "Борнмута" (facebook.com/afcb)

Отдельного упоминания заслужил Егор Ярмолюк. 20-летний уроженец Верхнеднепровска попал в обойму "Брентфорда". Наставник середняка АПЛ Томас Франк не сторонился ставить молодого украинца со старта и частенько выпускал на замену. Воспитанник "Днепра-1" во второй год на Альбионе провел 27 матчей в самой дорогой лиге мира и попал в расширенный список сборной Украины на Евро-2024.

Конечно, шансы поехать на континентальный форум в Германию у Ярмолюка невелики. Однако с такими темпами прогресса хавбек на турниры такого уровня поедет еще много раз. Пока же для безусловного таланта уместнее провести основательную подготовку с "пчелами" к новому сезону, чтобы иметь еще больше игровой практики в следующем сезоне.

Неубедительным получился сезон у наших "итальянцев". Виктор Коваленко так и не освоился в "Эмполи", а Руслан Малиновский не сумел стать лидером "Дженоа". Однако последний провел довольно неплохой год в знакомых условиях. Хавбек оформил 4 мяча в Серии А (28 матчей), хотя во второй части сезона сначала не всегда был основным, а затем вообще выпал из обоймы из-за травмы бедра. Но "грифоны" будут в элите и на следующий год.

Фото: Руслан Малиновский завершил сезон забитым мячом (facebook.com/genoaCFCofficial)

Очевидно, Малиновский начнет в Генуе сезон 2024/25. В январе "Дженоа" выкупил украинца за 7 млн евро у марсельского "Олимпика". Контракт стороны подписали до лета 2027 года. Достаточно времени, чтобы стать героем для трибун "Луиджи Феррарис". Будем откровенны, в 31 год грезить грандом – немного самоуверенно. Лучше ковать сенсации в коллективе с меньшим уровнем турнирных задач и болельщицких ожиданий. Зато со "своим" тренером.

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* – в статистику попали только поединки национальных чемпионатов