"Реал" обыграл "Боруссию" Д и завоевал юбилейный трофей Лиги чемпионов

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

Лига чемпионов, финал

"Боруссия" Д – "Реал" – 0:2

Голы: Карвахаль, 74, Винисиус, 83

С первых минут обе команды решили не отсиживаться в обороне. Инициативой сначала завладели "сливочные", но опасные моменты начали создавать дортмундцы. Вот Брандт пробил мимо дальней штанги, а вскоре Адейеми обошел Куртуа, но удар в ворота заблокировал защитник.

На 24-й минуте в эпицентре событий оказался Фюллькруг. Маатсен протолкнул мяч вперед на форварда, а тот в касание пробил мимо Куртуа – штанга! А едва ли не в следующей атаке бельгийский вратарь парировал обводной удар Адейеми. Перед перерывом кипер еще и взял дальний выстрел Забитцера.

После инертной первой половины "Реал" активнее начал второй тайм. Кроос со штрафного закрутил в ближний угол, но Кобель парировал мяч. Далее дважды атаки мадридцев завершал Карвахаль – пробил головой выше ворот после углового и попал в защитника из угла вратарской.

В ответ Фюллькруг головой попал в створ ворот, но Куртуа успел среагировать на удар. Чуть позже Беллингем чудом не замкнул навес Винисиуса с левого фланга. Неудачный удар Вальверде защитник подправил на угловой. И этот стандарт стал голевым – Кроос подал с левого фланга на угол вратарской, откуда Карвахаль головой отправил мяч в дальний угол.

На 77-й минуте Беллингем едва не удвоил преимущество "сливочных". Англичанин получил передачу в центре штрафной и бил низом в угол, но Шлоттербек вовремя подставил ногу под удар. Выстрел же Крооса под штангу со штрафного парировал Кобель. Он же вытащил из-под перекладины удар Камавинги.

Парад подвигов голкипер "шмелей" продолжил после еще одного углового, когда Начо в стиле Карвахаля отправил мяч в дальний, но Кобель в эффектном прыжке успел среагировать. Но на 83-й минуте не спас и он. После ошибки Маатсена Беллингем вывел Винисиуса на ударную позицию, а тот хладнокровно отправил мяч в сетку.

"Боруссия" Д пыталась возвратиться в игру. Фюллькруг даже забил в хищническом стиле после навеса Малена, но находился вне игры. В конце концов мадридцы сохранили ворота сухими и завоевали очередной Кубок чемпионов в клубной истории. Среди победителей – украинец Андрей Лунин, проведший в нынешнем сезоне 8 матчей в главном еврокубке.