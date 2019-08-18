Астролог розповів, кому казково пощастить у вересні

Гороскоп удачі на вересень 2019 (Колаж РБК-Україна)

Астролог розповів, що чекає кожен знак Зодіаку в вересні 2019

Гороскоп 2019 на вересень рекомендує всім знакам Зодіаку бути уважними до свого здоров'я і не забувати про духовний розвиток. Удача чекає багато знаків, а кого саме, читайте в гороскопі, який склав Павло Глоба.

Овен

У першій декаді вересня Овни будуть дуже активні в енергетичному плані. Їм потрібно сконценруватися на чомусь одному, а не розмінюватися на дрібниці. У цьому місяці Овни отримають надзвичайну фінансовий прибуток.

Телець

У Тельців на початку осені будуть невеликі проблеми, але вони вирішаться, якщо вони зроблять правильні висновки зі своїх помилок В кінці місяця ймовірно поповнення у фінансах!.

Близнюки

У вас дуже багато невирішених справ і проектів, спробуйте зосередитися на чомусь одному і все у вас вийде. Проблеми вирішаться саме у вересні, ви навіть не можете собі уявити, з якою легкістю це станеться.

Гороскоп удачі на вересень 2019

Рак

Для Раків вересень буде сприятливий не тільки в плані фінансів, але і великої любові. Вас чекають романтичні пригоди або бурний, пристрасний роман. Астролог радить їм насолоджуватися цими можливостями, не замислюючись про тривалість особистих зв'язків.

Лев

Астролог не радить Левам їхати в подорож у вересні, але удачу чекайте в гості у другій половині місяця. Очікується кар'єрне зростання і успіх у всіх починаннях. За порадою астролога, думайте перш, ніж щось сказати, це може поранити.

Діва

На жаль, Дівам зірки пророкують безгрошів'я. В кінці вересня становище стабілізується, фінансові втрати припиняться, а доходи зростуть. Не переживайте, все нормалізується, це тимчасово.

Терези

Терезам необхідно задуматися про своє здоров'я. Позбутися згубних пристрастей легше всього буде в цей осінній сезон. Астролог радить вести здоровий спосіб життя, гармонійно поєднувати час праці, сну і відпочинку.

Гороскоп на вересень 2019

Скорпіон

Скорпіонам зірки радять не приймати до серця образи від близького оточення. Представникам цього знаку не потрібно надавати великого значення суджень сторонніх людей. Їм необхідно поберегти серцево-судинну і нервову систему. Не будьте занадто відверті, це може відлякати вашого партнера.

Стрілець

Цього місяця вам варто звернути увагу на сімейні проблеми. Продовжувати відносини, що приносять тільки сварки і конфліктні ситуації, безглуздо - це веде до руйнування психологічного та емоційного настрою. Пора прийняти вірне рішення: зберігати тривалий союз або створювати нові стосунки. Самотні представники знаку зустрінуть у вересні любов.

Козеріг

Вересень принесе Козерогам нові перспективи у професійній діяльності. Можливі й зміна місця роботи, і початок власного бізнесу, і новаторські проекти. За порадою астролога, будьте розсудливі і не рубайте з плеча.

Водолій

Друга половина вересня поставить Водоліїв перед вибором: приділити час любовним відносинам або зайнятися фінансовими клопотами. Не розмінюйтесь на всі відразу, виберіть мету і йдіть до неї. До кінця місяця вас чекає удача.

Риби

Не дуже добрий місяць в плані фінансів, на допомогу близьких розраховувати не варто. Необхідно з розумінням поставитися до такої відмови - розрив стосунків з родичами або друзями може стати тривалим. Якщо у вас є борги - терміново позбавтеся від них.

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