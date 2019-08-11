Гороскоп на День незалежності: астролог попередила про небезпеку

Гороскоп на День незалежності (колаж: РБК-Україна)

Астролог розповіла, чого категорично не можна робити 24 серпня

Гороскоп на День незалежності України підкаже, що готують планети 24 серпня для українців. Що можна робити в цей день, а від чого варто відмовитись, розповіла український астролог Марина Скаді.

За словами астролога, у головне державне свято відбудеться важлива астрологічна подія - Венера з'єднається з Марсом у знаку Зодіака Діва. Зустріч двох таких полярних планет - жіночої і чоловічої наповнить 24 серпня незвичайною енергією.

"У цей час жіночі та чоловічі сили перебуватимуть у рівновазі, що сприяє зближенню партнерів", - сказала вона виданню Факти.

Гороскоп на День незалежності (колаж: РБК-Україна)

Цей день буде сприятливим для невимушеного спілкування, а також для візиту гостей.

Таке положення планет вдале для того, щоб переглянути своє життя - оцінити його з іншого боку.

Сприятливими буде робота в галузях, пов'язаних з засвоєнням інформації - навчання, здобуття нових інтелектуальних знань.

"З’явиться можливість записатися на курси, про які давно мріяли. Ви все встигатимете, є шанс легко впоратися з купою дрібних поточних проблем", - радить астролог.

Гороскоп на День незалежності (колаж: РБК-Україна)

Також цей час буде вдалим для дрібних операцій купівлі-продажу і коротких ділових поїздок.

Однак важливих рішень цього дня ухвалювати не варто - високою є імовірність потрапити в пастку шахраїв або неприємну ситуацію. Астролог не радить вирушати в далеку дорогу.

Марина Скаді назвала й головне табу дня: 24 серпня не варто приймати важливі рішення.

Нагадаємо, нещодавно відомий український астролог Влад Росс передрік новій Верховній Раді швидкий розпад.

До речі, раніше відомий астролог назвав головних везунчиків і невдах серпня - кому зірки обіцяють грандіозний успіх у всіх починаннях, а хто зіткнеться з різними перешкодами, які завадять досягненню бажаних цілей.