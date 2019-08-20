Астролог назвав знаки Зодіаку, які укладуть шлюб до кінця цього року

Любовний гороскоп (колаж: РБК-Україна)

Яким знакам Зодіаку пощастить надіти на палець заповітне колечко - читайте в гороскопі від Павла Глоби

Любовний гороскоп підкаже, хто з представниць прекрасної статі зможе приміряти фату і сказати омріяне "так" своєму обранцеві вже до кінця цього року. Відомий астролог Павло Глоба називає всього чотири знаки Зодіаку, у яких найбільше шансів знайти сімейне щастя цьогоріч.

Овни

Жінки-Овни, які цього літа зустріли свого судженого, мають відмінні шанси зіграти весілля в цьому році. Астролог також вважає, що представниці знака, що давно перебувають у стосунках, мають шанс отримати пропозицію. Тим не менше, експерт називає для Овнів одну умову: їм варто навчитися бути більш жіночними і м'якими, перестати дорікати свого чоловіка і контролювати всі його дії. Тоді він тут же побіжить до ювелірного магазину.

Любовний гороскоп (колаж: РБК-Україна)

Діви

Діви, в силу свого практичного і педантичного характеру, напевно, вже знають, за кого вони вийдуть заміж, коли відбудеться церемонія і якого фасону буде їхня сукня. Але для самотніх Дів найближчим часом доля готує сюрприз - чоловік, якого вони зустрінуть, напевно стане обранцем, що поведе Діву під вінець. Астролог пише, що той самий єдиний підкорить ваше серце, зруйнує своєю появою всі плани і запропонує руку і серце, зачарований вашим шармом.

Стрілець

Войовничим жінкам-Стрільцям Всесвіт скоро направить людину, яка переверне їх внутрішній світ і втихомирить бурхливий вогонь всередині, приборкавши непокірну бестію. Представниці цього знаку поринуть в кохання, як у вир з головою. Астролог пише, що почуття будуть настільки сильними, що зволікати з весіллям буде понад сил закоханих. Зірки кажуть - не варто сумніватися, що людина, яку ви зустрінете в найближчому майбутньому - ваш суджений.

Любовний гороскоп (фото: goodfon.ru)

Козеріг

Жінки-Козероги, які давно чекають на заповітну каблучку, нарешті її отримають. І навіть якщо їх вже спіткав відчай, пропозиція руки і серця може стати для них цілковитою несподіванкою. Експерт вважає, що вже в 2019 році Козероги можуть зіграти весілля. Тим не менш, для самотніх дам-Козерогів перспективи піти під вінець у цьому році мінімальні. Навіть якщо вам пощасливиться незабаром зустріти любов всього вашого життя, на торжество варто розраховувати дещо пізніше.

До речі, раніше астролог назвав знаки Зодіаку, які незабаром казково розбагатіють.

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