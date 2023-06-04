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Ловите самую модную обувь лета 2023, без которой не выйти на улицу

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Воскресенье 04 июня 2023 21:30
Ловите самую модную обувь лета 2023, без которой не выйти на улицу Какая обувь будет в моде летом 2023 (фото: freepik)
Автор: Светлана Мащенко
Эксперт: Наталья Москаленко

Летом 2023 года в трендах немало необычной, однако хорошей и удобной обуви. Главные слова модного сезона: мюли, Мэри-Джейн, балетки, металлик и цветочный декор. Если у вас нет такой пары, стоит это немедленно исправить: лето только началось!

Об этом в Instagram рассказала стилист Ната Москаленко.

Мюли

Этот тренд не новый, но крепко удерживает позиции и в 2023 году.

Женские мюли - это обувь с закрытым носком и открытой пяткой. Они могут быть как на каблуке, так и без. При этом форма каблука может быть любой.

Ловите самую модную обувь лета 2023, без которой не выйти на улицу

Мэри Джейн и балетки

Мэри-Джейн - абсолютный хит сезона. Модель туфель на плоской подошве с ремешком на подъеме и по большей части с закругленным носком. Обычно у этой модели каблук достигает максимум 7 см, но в наше время можно встретить обувь и на подъеме в 10 см. Главное - каблуки должны быть устойчивыми.

О преимуществах балеток можно не говорить, ведь и так все понятно: они легки, удобны и подходят абсолютно всем.

Ловите самую модную обувь лета 2023, без которой не выйти на улицу

Ловите самую модную обувь лета 2023, без которой не выйти на улицу

Кеды в стиле ретро

Они - самые трендовые без вариантов. Такая спортивная обувь будет смотреться очень стильно, как под джинсы, так и под легкое платье.

Ловите самую модную обувь лета 2023, без которой не выйти на улицу

Босоножки на танкетке

Да, они вернулись, но стилизация изменилась. В этом сезоне следует обратить на модели в стиле 70-х.

Босоножки и сандалии с тонкими завязками

Такая обувь по типу гладиаторской отлично подойдет для города в жаркий летний день.

Босоножки на платформе с массивным каблуком

Здесь есть важный момент! Нынешние босоножки больше повторяют ретро модели, а не обувь для пол-денса.

Ловите самую модную обувь лета 2023, без которой не выйти на улицуЛовите самую модную обувь лета 2023, без которой не выйти на улицуЛовите самую модную обувь лета 2023, без которой не выйти на улицу

Ковбойские ботинки

Хотя такая обувь выглядит не очень по-летнему, однако она очень круто сочетается с летними платьями и юбками. Для вечерних выходов - то, что нужно.

Ловите самую модную обувь лета 2023, без которой не выйти на улицу

Не забывайте об очень актуальном декоре из цветов и о цвете металлик, которые актуальны, как для одежды, так и для обуви.

Ловите самую модную обувь лета 2023, без которой не выйти на улицу

Все фото: instagram.com/nata_moskalenko

Раньше мы писали, какая одежда должна быть летом в гардеробе каждой модницы.

Также узнайте, как выбрать модное платье летом 2023.

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