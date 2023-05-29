Главная одежда на лето 2023: должна быть в гардеробе каждой модницы

Мода - изменчивая дама, но и в ней есть постоянные вещи. Такие, как носить летом женственные, легкие, аристократичные, сексуальные платья. Какие же модели выбрать в сезоне 2023 года, чтобы попасть в горячие тренды?

Об этом рассказала стилист Ната Москаленко в Instagram .

С декором из объемных цветов

Если цветы, то только крупные. Локация такого аксессуара может быть на шее, в зоне декольте или на талии.

С драпировками

Платья, богато задрапированные тканью очень актуальны в летнем сезоне 2023. Вы будете выглядеть словно богиня в таком наряде.

Полупрозрачные

Как насчет сексуальных полупрозрачных платьев, без которых не обходится ни один светский выход. Главное - не перегнуть до безвкусицы и пошлости.

Платья-бандо

Такие платья идеально подойдут тем девушкам, которые любят демонстрировать свои изгибы или стройные ноги.

В этно-стиле

Этно-платья очень популярны этим летом. Выберите стилизацию под вышиванку и точно не прогадаете.

В бельевом стиле с кружевом и без

Для любительниц пощекотать нервы мужчинам хорошая новость: платья-ночнушки вернулись и возглавляют тренды.

Со шнуровками и завязками

Платья с такой детализацией выгодно подчеркнут вашу нежность и женственность.

С горловиной на одно плечо

Асимметричные вырезы, которые игриво оголяют ваши плечи или шею очень уместны в этом сезоне.

Кроше

Мелкая вязка крючком также актуальна в этом сезоне. Такие платья смотрятся очень нежно и женственно.

Все фото: instagram.com/nata_moskalenko