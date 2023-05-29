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Главная одежда на лето 2023: должна быть в гардеробе каждой модницы

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Понедельник 29 мая 2023 20:01
Главная одежда на лето 2023: должна быть в гардеробе каждой модницы Что известно о модных трендах 2023 (фото: freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Мода - изменчивая дама, но и в ней есть постоянные вещи. Такие, как носить летом женственные, легкие, аристократичные, сексуальные платья. Какие же модели выбрать в сезоне 2023 года, чтобы попасть в горячие тренды?

Об этом рассказала стилист Ната Москаленко в Instagram.

С декором из объемных цветов

Если цветы, то только крупные. Локация такого аксессуара может быть на шее, в зоне декольте или на талии.

Главная одежда на лето 2023: должна быть в гардеробе каждой модницы

С драпировками

Платья, богато задрапированные тканью очень актуальны в летнем сезоне 2023. Вы будете выглядеть словно богиня в таком наряде.

Главная одежда на лето 2023: должна быть в гардеробе каждой модницы

Полупрозрачные

Как насчет сексуальных полупрозрачных платьев, без которых не обходится ни один светский выход. Главное - не перегнуть до безвкусицы и пошлости.

Главная одежда на лето 2023: должна быть в гардеробе каждой модницы

Платья-бандо

Такие платья идеально подойдут тем девушкам, которые любят демонстрировать свои изгибы или стройные ноги.

Главная одежда на лето 2023: должна быть в гардеробе каждой модницы

В этно-стиле

Этно-платья очень популярны этим летом. Выберите стилизацию под вышиванку и точно не прогадаете.

Главная одежда на лето 2023: должна быть в гардеробе каждой модницы

В бельевом стиле с кружевом и без

Для любительниц пощекотать нервы мужчинам хорошая новость: платья-ночнушки вернулись и возглавляют тренды.

Главная одежда на лето 2023: должна быть в гардеробе каждой модницы

Со шнуровками и завязками

Платья с такой детализацией выгодно подчеркнут вашу нежность и женственность.

Главная одежда на лето 2023: должна быть в гардеробе каждой модницы

С горловиной на одно плечо

Асимметричные вырезы, которые игриво оголяют ваши плечи или шею очень уместны в этом сезоне.

Главная одежда на лето 2023: должна быть в гардеробе каждой модницы

Кроше

Мелкая вязка крючком также актуальна в этом сезоне. Такие платья смотрятся очень нежно и женственно.

Главная одежда на лето 2023: должна быть в гардеробе каждой модницы

Все фото: instagram.com/nata_moskalenko

Ранее о модной одежде летом 2023 года рассказал дизайнер Андре Тан, показав главные тренды сезона.

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