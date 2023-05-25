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Смотрите и выбирайте платье на лето 2023: самые крутые цвета и модели

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Четверг 25 мая 2023 20:05
Смотрите и выбирайте платье на лето 2023: самые крутые цвета и модели Какие платья модны летом 2023 (фото: freepik)
Автор: Светлана Мащенко

В летнем сезоне 2023 года в тренде остаются платья в минималистическом стиле, актуальная длина - макси, а из тканей следует выбирать натуральные - лен, тонкий хлопок, муслин и другие.

О том, как модно выглядеть в платье летом, рассказала стилист Яна Платонова в Instagram.

Какие платья выбрать для летнего гардероба

По словам эксперта, кардинальных изменений с предыдущим летним сезоном нет. Так что можно смело донашивать любимые прошлогодние платья.

Среди основных трендов можно выделить следующие: ⠀

  • длина макси
  • минимализм
  • платья в бельевом стиле с кружевными вставками (даже контрастными)
  • кроше (мелкое плетение крючком) и другие техники
  • прозрачность
  • этно-мотивы
  • платья-бандо
  • разнообразные завязки
  • платья с вырезами

При выборе платьев для жаркого сезона важно особое внимание обращать на состав тканей. Они должны "дышать", поэтому выбирайте натуральные - лен, хлопок, вискозу и другие.

Смотрите фотоподборку и выбирайте любимые варианты платьев

Моноцвета очень актуальны в этом сезоне. Выберите белый, черный, яркий красный или синий.

Смотрите и выбирайте платье на лето 2023: самые крутые цвета и моделиСмотрите и выбирайте платье на лето 2023: самые крутые цвета и моделиСмотрите и выбирайте платье на лето 2023: самые крутые цвета и модели

Смотрите и выбирайте платье на лето 2023: самые крутые цвета и модели

Если любите вязаные платья или вышитые - смело покупайте такие варианты. Главное - длина макси и ненавязчивые узоры. Из принтов - актуальны животные: леопардовый, змеиный и другие.

Смотрите и выбирайте платье на лето 2023: самые крутые цвета и моделиСмотрите и выбирайте платье на лето 2023: самые крутые цвета и моделиСмотрите и выбирайте платье на лето 2023: самые крутые цвета и модели

Если вы любите цветочные узоры, помните, что цветы должны быть мелкими.

Смотрите и выбирайте платье на лето 2023: самые крутые цвета и модели

Все фото: instagram.com/styleguide.ua

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