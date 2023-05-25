Смотрите и выбирайте платье на лето 2023: самые крутые цвета и модели
В летнем сезоне 2023 года в тренде остаются платья в минималистическом стиле, актуальная длина - макси, а из тканей следует выбирать натуральные - лен, тонкий хлопок, муслин и другие.
О том, как модно выглядеть в платье летом, рассказала стилист Яна Платонова в Instagram.
Какие платья выбрать для летнего гардероба
По словам эксперта, кардинальных изменений с предыдущим летним сезоном нет. Так что можно смело донашивать любимые прошлогодние платья.
Среди основных трендов можно выделить следующие: ⠀
- длина макси
- минимализм
- платья в бельевом стиле с кружевными вставками (даже контрастными)
- кроше (мелкое плетение крючком) и другие техники
- прозрачность
- этно-мотивы
- платья-бандо
- разнообразные завязки
- платья с вырезами
При выборе платьев для жаркого сезона важно особое внимание обращать на состав тканей. Они должны "дышать", поэтому выбирайте натуральные - лен, хлопок, вискозу и другие.
Смотрите фотоподборку и выбирайте любимые варианты платьев
Моноцвета очень актуальны в этом сезоне. Выберите белый, черный, яркий красный или синий.
Если любите вязаные платья или вышитые - смело покупайте такие варианты. Главное - длина макси и ненавязчивые узоры. Из принтов - актуальны животные: леопардовый, змеиный и другие.
Если вы любите цветочные узоры, помните, что цветы должны быть мелкими.
Все фото: instagram.com/styleguide.ua
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