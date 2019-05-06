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Астролог передрік долю сина Меган Маркл і принца Гаррі

STYLERПерсони    06.05.2019 - 19:38
Астролог передрік долю сина Меган Маркл і принца Гаррі
Меган Маркл народила сина 6 травня (колаж РБК-Україна)

Меган Маркл народила сина 6 травня. Астролог розповів, яким буде життєвий шлях нового члена королівської сім'ї

Меган Маркл народила сина в лікарні Віндзора. Відомо, що під час появи маляти на світло поруч з Меган був принц Гаррі. Ім'я первістка щасливі батьки поки тримають в таємниці.

Тим часом у всьому світі народження дитини Меган Маркл і принца Гаррі - тема номер один для обговорення. Авторитетні ЗМІ тримають в курсі всіх подій, пов'язаних з поповненням у родині герцога і герцогині, а тисячі британців особисто приїхали в Віндзор, щоб з піснями, танцями і шампанським святкувати народження малюка.

Астролог передрік долю сина Меган Маркл і принца Гаррі

Син Меган і Гаррі народився в один день з цим веселим старим (фото: twitter.com/DelMody)

І хоча інформації про дитину Меган і Гаррі зовсім мало, астрологи вже пророкують долю хлопчика.

Так, кажуть фахівці, правнук Єлизавети ІІ, який народився 6 травня під знаком Зодіаку Телець, буде рости врівноваженим, рішучим і талановитим. Особливо, вважають астрологи, у нього буде чудовий музичний слух і хлопчик з легкістю зможе освоїти практично будь-який музичний інструмент.

"Можливо, сьогодні на світ з'явилася нова рок-зірка!" - каже астропсихолог Аарон Мейсон.

Астролог передрік долю сина Меган Маркл і принца Гаррі

Можливо, дитина Меган Маркл і принца Гаррі буде виглядати так через рік-два (колаж РБК-Україна)

Крім вищеперелічених якостей, хлопчик буде рости чуйним і готовим завжди прийти на допомогу нужденним в цьому людям.

Разом з тим фахівець пророкує синові Меган Маркл і принцу Гаррі щасливе сімейне життя - він знайде єдину і неповторну супутницю життя, з якої буде жити душа в душу.

Додамо, що день народження син герцогині Сассексской буде святкувати в один день голлівудською суперзіркою Джорджем Клуні і екс-прем'єр-міністром Великої Британії Тоні Блером.

Астролог передрік долю сина Меган Маркл і принца Гаррі

Меган Маркл і принц Гаррі (колаж РБК-Україна)

Цікаво, що якщо б Меган Маркл і принц Гаррі суворо дотримувалися всіх церковних католицьких традицій, свого сина вони, швидше за все, назвали б одним з цих імен: Джерард, Доменік, Евод або Люциус.

Нагадаємо, що Меган Маркл і принц Гаррі підшукують собі будинок у Каліфорнії.

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