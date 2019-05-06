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Я на сьомому небі: принц Гаррі емоційно прокоментував народження сина

STYLERЖиття    06.05.2019 - 18:25
Я на сьомому небі: принц Гаррі емоційно прокоментував народження сина
Меган Маркл народила сина (Колаж РБК-Україна)

Принц Гаррі розповів, що відчуває після народження свого первістка

Меган Маркл і принц Гаррі стали батьками в понеділок, 6 травня. Хлопчик народився здоровим, вагою 3 кілограми 300 грамів, у 5 години 26 хвилин. Через кілька годин щасливий батько, який був присутній при народженні свого первістка, поспілкувався з пресою поділився своїми емоціями. Про це повідомляє CNN.

Принц Гаррі зізнався, що в його житті не так багато було народжень дитини, але народження його сина – це було щось неймовірне.

"Це було дивно, абсолютно неймовірно, і, як я вже сказав, я неймовірно пишаюся своєю дружиною. Як сказав би кожен батько, наша дитина просто приголомшлива. За цього маляти можна просто померти, тому я просто на сьомому небі", - повідомив пресі принц Гаррі.

Я на сьомому небі: принц Гаррі емоційно прокоментував народження сина

Меган Маркл і принц Гаррі (Getty Images)

Яке ім'я дадуть новонародженому принц Гаррі і Меган Маркл поки не відомо, і герцог Сессекський зазначив, що більш детально повідомить про все у середу, 8 травня.

"Дитина трохи запізнилася, тому у нас було трохи часу, щоб подумати про це. Ми побачимося з вами, хлопці, приблизно через два дні, як і планувалося", - додав принц Гаррі.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що у Меган Маркл і принца Гаррі народився спадкоємець. Їх син з'явився на світ 6 травня 2019 року.

А також ми розповідали про те, що Меган Маркл і принц Гаррі можуть переїхати в США.

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