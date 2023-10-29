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Лобода позвала на работу таксиста, который отказался обслуживать пассажирок на украинском

Воскресенье 29 октября 2023 12:30
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Лобода позвала на работу таксиста, который отказался обслуживать пассажирок на украинском Лобода и скандальный киевский таксист (фото: коллаж РБК-Украина)
Автор: Иванна Пашкевич

Певица Светлана Лобода сделала неожиданное заявление: она готова взять таксиста, отказавшегося предоставлять услуги на государственном языке, назвав пассажирок "больными".

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram исполнительницы.

Лобода позвала на работу киевского таксиста

Звезда опубликовала в своих stories ролик, на котором бывший водитель службы такси Bolt, пытаясь говорить на украинском, поблагодарил всех "неравнодушных людей", которые его поддержали.

Лобода позвала на работу таксиста, который отказался обслуживать пассажирок на украинском

Лобода позвала на работу киевского таксиста (фото: instagram.com/lobodaofficial)

"Я готова этого парня взять на работу", - подписала видео Лобода.

Детали скандала

На днях в Киеве между водителем службы такси Bolt и пассажирами произошел скандал. Началось все с того, что две женщины попросили обслуживать их на украинском языке, однако таксист отказался это делать.

Соответствующее видео появилось в сети. На нем заметно, как водитель прекратил поездку и выложил из автомобиля вещи пассажирок.

Позже представители компании Bolt сообщили, что мужчину "навсегда отстранили от пользования сервисом".

Недавно мы рассказывали, в каких сферах работы наиболее придерживаются закона о языке.

Также мы писали о том, что Николай Тищенко заявил в полицию о нападении.

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