ua en ru
Нд, 29 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Лобода покликала на роботу таксиста, який відмовився обслуговувати пасажирок українською

Неділя 29 жовтня 2023 12:30
UA EN RU
Лобода покликала на роботу таксиста, який відмовився обслуговувати пасажирок українською Лобода і скандальний київський таксист (фото: колаж РБК-Україна)
Автор: Іванна Пашкевич

Співачка Світлана Лобода зробила неочікувану заяву: вона готова взяти таксиста, який відмовився надавати послуги державною мовою, назвавши пасажирок "хворими".

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram виконавиці.

Лобода покликала на роботу київського таксиста

Зірка опублікувала у своїх stories ролик, на якому колишній водій служби таксі Bolt, намагаючись говорити українською, подякував усім "небайдужим людям", які його підтримали.

Лобода покликала на роботу таксиста, який відмовився обслуговувати пасажирок українською

Лобода покликала на роботу київського таксиста (фото: instagram.com/lobodaofficial)

"Я готова цього хлопця взяти на роботу", - підписала відео Лобода.

Деталі скандалу

Днями у Києві між водієм служби таксі Bolt і пасажирами стався скандал. Почалося все з того, що дві жінки попросили обслуговувати їх українською мовою, проте таксист відмовився це робити.

Відповідне відео з’явилося у мережі. На ньому помітно, як водій припинив поїздку і виклав з авто речі пасажирок.

Пізніше представники компанії Bolt повідомили, що чоловіка "назавжди відсторонили від користування сервісом".

Нещодавно ми розповідали, в яких сферах роботи найбільше дотримуються закону про мову.

Також ми писали про те, що Микола Тищенко заявив у поліцію про напад.

Читайте РБК-Україна в Google News
Лобода таксисты звезды шоу-бизнеса