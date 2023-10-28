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Говорите на государственном. В каких сферах работы наиболее придерживаются закона о языке

Украина, Суббота 28 октября 2023 10:06
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Говорите на государственном. В каких сферах работы наиболее придерживаются закона о языке Эти сферы работы наиболее украинизированы (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Юлия Гаюк

В 2021 году правительство приняло закон о языке. В соответствии с ним сфера обслуживания должна работать только на украинском языке как онлайн, так и офлайн. Кроме того, все инструкции, ценники и другие бумажные носители должны представляться на государственном языке.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на исследование Work.ua рассказывает, какие сферы работы больше всего украинизировались.

На каком языке пишут резюме

В течение 2022-2023 годов количество вакансий на украинском языке выросло с 88% до 95%, в то же время доля вакансий, написанных на русском, уменьшилась с 9% до 3%.

Следует упомянуть также количество вакансий на английском языке, которое также присутствует на рынке. Его использование в написании резюме упало с 3% до 2%, что не играет важную роль.

До полномасштабного вторжения России в Украину компании употребляли украинский и русский в равном количестве - 48%.

Говорите на государственном. В каких сферах работы наиболее придерживаются закона о языке

Какие города больше всего украинизировались

Меньше всего русскоязычных вакансий и резюме во Львове, второе место занимает Киев. По состоянию на октябрь 2023 98% и 96% вакансий соответственно составлены на украинском языке. Во Львове в этом октябре было размещено только пять вакансий на русском языке.

Вместе с тем, высокую динамику украинизации продолжают демонстрировать Днепр и Харьков. В Одессе доля предложений работы, составленных на государственном языке, выросла на 43%, однако 11% вакансий все еще написаны на русском.

Говорите на государственном. В каких сферах работы наиболее придерживаются закона о языке

Сферы работы, где вы не услышите русского языка

98% вакансий по-украински размещают в категории "Розничная торговля", по 97% - "Гостинично-ресторанный бизнес, туризм" и "Сфера обслуживания", 96% - "Продажа, закупка", 95% - "Рабочие специальности, производство".

Больше всего говорят по-украински юристы, бармены и официанты (88%), а меньше всего - водители и охранники (67% и 68% соответственно). В то же время последние чаще всего пользуются и русским - по 33% и 31% соответственно.

Также высокий процент использования на украинском языке:

  • продавцов-консультантов и менеджеры по работе с клиентами, медицинских работников - 84%
  • администраторов и контент-менеджеров - 83%
  • менеджеров по продажам и операторов колцентра - 82%
  • копирайтеров - 81%
  • разнорабочих - 80%

Говорите на государственном. В каких сферах работы наиболее придерживаются закона о языке

Это также может быть связано с действием закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", согласно которому компании должны обслуживать и предоставлять информацию о товарах и услугах на украинском.

Ранее мы рассказывали о таксисте в Киеве, который отказался обслуживать пассажиров на украинском языке.

Читайте также, как узнать результат своего радиодиктанта.

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