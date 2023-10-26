"Вы больные люди". В Киеве таксист отказался говорить на украинском языке и выставил вещи пассажиров (видео)
В Киеве двух пассажирок таксист отказался обслуживать на государственом языке и выставил их вещи из машины.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Telegram-канал журналиста Андрея Смолия.
Детали скандала с таксистом в Киеве
Так, таксист отказался выполнять Закон, обязывающий его обслуживать по-украински и начал выставлять вещи пассажиров из багажника до завершения поездки.
Его автомобиль - Hyundai Sonata, номерной знак АА2466ВМ.
Когда пассажирка попросила его говорить по-украински, он сказал ей: "Вы больные люди".
"Забирайте свои вещи! Выходите, я отменяю заказ", - кричал водитель.
Выяснилось, что женщины воспользовались сервисом заказа такси Bolt.
Что думают украинцы
В комментариях по этому поводу развернулись настоящие баталии. Одни написали, что таксист обязан говорить на государственном языке, другие уверены, что это совсем не проблема.
- Звільнити за незнання мови країни в якій живеш і працюєш, дати статус іноземця і без іспитів не брати на роботу. Повивчають швиденько.
- Не штраф, а за порєбрік на історичну кацапську свалку історії.
- На фронті таке лайно небезпечне, а от на розмінування полів то хоч завтра.
- Війна почалася із за таких як ти, какая разніца, може братья та іншого непотрібу.
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Ранее украинская актриса пожаловалась на неадекватного таксиста.
Кстати, одесский таксист расхваливал Путина и оправдывал зверства россиян.