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"Вы больные люди". В Киеве таксист отказался говорить на украинском языке и выставил вещи пассажиров (видео)

Киев, Четверг 26 октября 2023 09:58
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"Вы больные люди". В Киеве таксист отказался говорить на украинском языке и выставил вещи пассажиров (видео) В Киеве заметили "ватного" таксиста (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Киеве двух пассажирок таксист отказался обслуживать на государственом языке и выставил их вещи из машины.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Telegram-канал журналиста Андрея Смолия.

Детали скандала с таксистом в Киеве

Так, таксист отказался выполнять Закон, обязывающий его обслуживать по-украински и начал выставлять вещи пассажиров из багажника до завершения поездки.

Его автомобиль - Hyundai Sonata, номерной знак АА2466ВМ.

Когда пассажирка попросила его говорить по-украински, он сказал ей: "Вы больные люди".

"Забирайте свои вещи! Выходите, я отменяю заказ", - кричал водитель.

Выяснилось, что женщины воспользовались сервисом заказа такси Bolt.

Что думают украинцы

В комментариях по этому поводу развернулись настоящие баталии. Одни написали, что таксист обязан говорить на государственном языке, другие уверены, что это совсем не проблема.

  • Звільнити за незнання мови країни в якій живеш і працюєш, дати статус іноземця і без іспитів не брати на роботу. Повивчають швиденько.
  • Не штраф, а за порєбрік на історичну кацапську свалку історії.
  • На фронті таке лайно небезпечне, а от на розмінування полів то хоч завтра.
  • Війна почалася із за таких як ти, какая разніца, може братья та іншого непотрібу.

Ранее украинская актриса пожаловалась на неадекватного таксиста.

Кстати, одесский таксист расхваливал Путина и оправдывал зверства россиян.

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Киев таксисты