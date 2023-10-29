Николай Тищенко заявил в полицию о нападении: что известно

Утром 29 октября сразу несколько известных политиков и журналистов сообщили о нападении на одиозного нардепа Николая Тищенко. Впоследствии стало известно, что инцидент произошел во Львовской области, точнее – в городке возле Львова, в Брюховичах.

Что известно об этом нападении и что стало причиной конфликта, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Тищенко подал заявление

Факт нападения на Николая Тищенко подтвердила в комментарии для нашего издания пресс-секретарь Львовской областной полиции Светлана Добровольская.

"Все, что я могу сообщить, это то, что поступило обращение, начато уголовное производство по статье 125. Устанавливаем лиц и обстоятельства событий. Выясняем, что произошло", - сообщила пресс-секретарь и сказала, что никаких дополнительных подробностей пока не сообщается.

Что же произошло с Тищенко?

Как сообщил советник председателя Львовской ОВА Олег Радик в сообществе "Брюховицкая политика" в Facebook, Николая Тищенко просто ударили по шее и немного обматерили.

"В Брюховичах дали по шее нардепу Коле Тищенко. 28.10.2023 в 19:05 в ОП №1 (Шевченковский) Львовского РУП №1 ГУНП во Львовской области обратился Тищенко Николай Николаевич, 17.05.1972 г.р., житель г. Киева пр. Оболонский, 27А/186, народный депутат Украины, о том, что 28.10.2023 около 18:00 в пгт Брюховичи по улице Смолистая, 10 неизвестный на имя Василий нанес ему телесные повреждения, а именно: ударил рукой в область шеи, а также нецензурно высказывалась в его сторону и угрожала физической расправой народному депутату Украины", - говорится в сообщении.

В комментариях также сообщили, что Тищенко оказался в Брюховичах, потому что хотел вмешаться в дело о хищении государственной собственности по ул. Смолистый. Он пытался проникнуть на территорию частной собственности.

Также украинцы возмутили, что заявление Тищенко сразу зарегистрировали в ЕРДР.

Следует отметить, что еще в начале 2023 года Николая Тищенко исключили из партии "Слуга народа" и уволили с должности заместителя председателя фракции в ВРУ - из-за его путешествия в Таиланд на встречу с "украинским сообществом" в четырехзвездочном отеле.