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Зливи, грози та шквали: яким областям не пощастить з погодою на вихідних (фото)

STYLERЖиття    31.05.2019 - 19:51
Зливи, грози та шквали: яким областям не пощастить з погодою на вихідних (фото)
Погода в Україні на вихідні з 1 по 2 червня (фото: pixabay.com)

Погода в Україні на вихідних піднесе українцям неприємний сюрприз

Погода в Україні на вихідні, 1 та 2 червня, принесе жителям деяких областей ряд неприємностей у вигляді сильних дощів, поривчастого вітру і гроз. Про це повідомляють синоптики Українського гідрометцентру.

До речі, Наталка Діденко зробила важливе попередження про погоду на вихідних. А Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомила про грози і шквали у суботу, 1 червня.

Так, 1 червня, досить сильні дощі очікуються на більшій частини країни, крім південного сходу, а також Львівської, Волинської, Рівненської та Житомирської області.

Вночі буде досить прохолодно на Заході - від +10 до +13 градусів, денна температура в регіоні складе від +22 до +25 тепла.

На Півночі і в Центрі вночі від +15 до +18, вдень +24... +27 градусів тепла.

На Півдні і Сході завтра буде спекотно навіть в областях з дощами. Повітря тут прогріється від +29 до +32 градусів.

У Києві 1 червня дощ, повітря вдень прогріється до +25... +27 градусів.

Зливи, грози та шквали: яким областям не пощастить з погодою на вихідних (фото)

Погода в Україні 1 червня (фото: meteo.gov.ua)

Також в Укргідрометцентрі попередили, що на значній частині країни в суботу, 1 червня, можливий град і шквали з поривами вітру 15-20 м/с (I рівень небезпеки, жовтий.

Зливи, грози та шквали: яким областям не пощастить з погодою на вихідних (фото)

Метеорологічні попередження в Україні 1 червня (фото: meteo.gov.ua)

У неділю, 2 червня, грози очікуються в Івано-Франківській, Чернівецькій, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Полтавській і Харківській областях.

Як і раніше прохолодно вночі на Заході - від +11 до +15 градусів. Вдень тут трохи потеплішає, порівняно з суботою - повітря прогріється до +23... +25 градусів.

Найтепліше в неділю на південному сході. Вночі +18... +20, вдень - від +28 до +32 градусів.

На решті території нічна температура складе +15 +17 тепла, крім Житомирської області, де вночі буде +12... +14 градусів. Вдень досить комфортно - від +25 до +31 градуса.

У Києві в неділю, 2 червня, вдень +27... +29, сухо, невелика хмарність.

Зливи, грози та шквали: яким областям не пощастить з погодою на вихідних (фото)

Погода в Україні 2 червня (фото: meteo.gov.ua)

Нагадаємо, через сильні проливні дощі постраждав Львів. Деякі вулиці міста перетворилися на вируючі потоки.

До речі, нещодавно Одесса "потонула" після сильної зливи. Автомобілі пробиралися по місту практично "вплав".

Раніше повідомлялося, що від зливи постраждало місто Збараж, районний центр в Тернопільській області. Автомобілі пробиралися по потокам води з крижаною кіркою з граду.

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