Суцільна какофонія: синоптик зробила попередження про погоду на вихідних

Погода в Україні (Колаж РБК-Україна)

Погода в Україні на вихідних може стати причиною погіршення самопочуття

Погода в Україні на перших літніх вихідних буде дуже нестабільна і місцями може спровокувати у жителів країни погіршення самопочуття. Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Погода в Україні на вихідних буде супроводжуватись грозами, шквалами і підвищенням температури повітря в окремих областях до +35 градусів. Наталка Діденко зазначила, що перепад синоптичної ситуації буде дуже сильним від заходу до сходу країни.

"Перші літні вихідні в Україні будуть з такими атмосферними стрибками, що у нас з Апельмоном вже паморочиться голова. По-перше, температура повітря. У Карпатах вночі очікується +7 +12 градусів, а вдень у Луганській, Донецькій областях та в Дніпрі місцями ймовірно до +33 +35 градусів. Літо в Україні почнеться з +24 +30 градусів. На заході трохи нижче, +20 +25 градусів, на півдні, сході та в більшості центральних областей +28 +33 градуси, місцями очікується до +33 +35 градусів. В суботу-неділю найспекотнішими в Європі будуть Україна, Іспанія і Португалія", - розповіла Діденко.

Прогноз погоди на 1-2 червня (Карта погоди)

Вона попередила, що в багатьох областях пройдуть дощі, місцями з градом і шквалами.

"Дощі. Тут взагалі якась какофонія. Атмосферні фронти далекого північного циклону і деякі фронти-мальки обумовлять дощі з грозами уздовж смуги Вінницька-Черкаська-Полтавська-Сумська-Харківська області. Увага! Грози можуть супроводжуватися шквалами та градом! Звичайно, захід також отримає свою чергову порцію вологи, однак 1-2 червня опади тут будуть перериватися сонячними проясненнями. До речі, така ж ситуація буде і в Одеській області – лише локальні дощі та грози. Ну а все, що за межами дощової території – сухо і спекотно. Південь, схід і значна частина центру", - попередила синоптик.

У Києві на вихідних можливий невеликий дощ, а температура повітря буде комфортною.

"У Києві на вихідних атмосфера весь час буде торкатися вологої сусідньої смуги, тому в столиці ймовірність дощу є, але без тривалих якихось злив. Температура повітря у Києві буде практично ідеальною для вікенду, +25 +28 градусів", - втішила Діденко жителів столиці.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що синоптик попередила про страшні грози і зливи.

А також розповідали про те, що синоптик налякала прогнозом погоди до кінця тижня.