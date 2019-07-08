Зливи, грози і різке похолодання: яким областям не пощастить з погодою

Погода в Україні у понеділок, 8 липня, принесе ще більше похолодання по всій території країни. А в деяких областях очікуються зливи, грози та шквальний вітер. Про це свідчать дані Українського гідрометцентру.

До речі, раніше синоптик Наталка Діденко також розповіла про сильне похолодання на цьому тижні, а також повідомила, де в Україні очікуються опади.

Так, опади з грозами, а місцями з сильними поривами вітру сьогодні будуть практично по всій Україні. Сухо лише у Волинській, Рівненській, Тернопільській, Житомирській, Київській і Чернігівській областях.

Причому, на Півдні, Сході, а також у ряді центральних областей у понеділок можливі досить сильні зливи.

Погода в Україні 8 липня (фото: РБК-Україна)

Температура повітря на Заході, Півночі і в Центрі буде дуже нелітнью - повітря прогріється від +20 до +24 градусів. Досить тепло сьогодні буде в східних і західних областях - від +25 до +29 градусів.

У Києві в понеділок, 8 липня, дощі не передбачаються, буде досить хмарно. Температура повітря становитиме +21... +23 градуси.

Погода в Україні 8 липня (фото: meteo.gov.ua)

Раніше ми писали, що страшний буревій наробив багато лиха в Дніпропетровській області. Вітер наламав дерев, пошкоджені десятки автомобілів, люди застрягали в ліфтах через знеструмлення будинків.

Нагадаємо, у Рівненській області пронеслася сильна піщана буря, яка знесла вітром дах з будівлі школи в одному з сіл. Жителі Полісся були шоковані таким явищем.

До речі, потужна гроза з сильними шквальними поривами вітру нещодавно обрушилася на Київ. Жителі столиці України спостерігали блискавки, а також чули гуркіт грому.