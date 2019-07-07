Діставайте легкі пуховики: синоптик налякала прогнозом погоди на тиждень

Погода в Україні 8 липня і до кінця тижня (фото: РБК-Україна)

Погода в Україні до кінця тижня суттєво зіпсується

Погода в Україні в понеділок, 8 липня, принесе ще більше похолодання, ніж на минулому тижні. До того ж така тенденція збережеться в країні до кінця наступного тижня. Про це повідомила Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

До речі, раніше народний синоптик Леонід Горбань дав прогноз погоди до кінця літа, яке ще здивує українців своїми погодними капризами.

За словами Діденко, погода наступного тижня принесе українцям зовсім нелипневі градуси. Якщо в понеділок в Україні буде +20... +25, а на Сході та Півдні +25... +30, то надалі буде холодніше.

"Тому жарти про легкі пуховики не такі вже й жарти. Особливо, якщо йдеться про вечірні години, нічні та про Карпати", - попереджає синоптик.

Погода в Україні 8 липня (фото: facebook.com/tala.didenko)

До того ж, у понеділок в деяких областях очікуються опади. Так, дощі, а подекуди грози і шквальний вітер очікуються в Одеській, Миколаївській, Херсонській та Кіровоградській областях.

Також дощитиме на Черкащині, Полтавщині, Дніпропетровщині та в східних областях.

"На решті території або зовсім сухо, або з красивих рухливих хмар можливі локальні невеликі дощики", - прогнозує Наталка Діденко.

У Києві в понеділок, 8 липня очікується "свіжа" погода з температурою +21... +23 градуса, перемінна хмарність, подекуди можливі невеликі дощі.

Погода в Україні 8 липня і до кінця тижня (скрін: facebook.com/tala.didenko)

Раніше ми писали, що страшний буревій наробив багато лиха в Дніпропетровській області. Вітер наламав дерев, пошкоджені десятки автомобілів, люди застрягали в ліфтах через знеструмлення будинків.

Нагадаємо, у Рівненській області пронеслася сильна піщана буря, яка знесла вітром дах з будівлі школи в одному з сіл. Жителі Полісся були шоковані таким явищем.

До речі, потужна гроза з сильними шквальними поривами вітру нещодавно обрушилася на Київ. Жителі столиці України спостерігали блискавки, а також чули гуркіт грому.