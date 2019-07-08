Ливни, грозы и резкое похолодание: каким областям не повезет с погодой

Погода в Украине в понедельник, 8 июля, принесет еще большее похолодание по всей территории страны. А в некоторых областях ожидаются ливни, грозы и шквальный ветер. Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

К слову, ранее синоптик Наталка Диденко также рассказала о сильном похолодании на этой неделе, а также сообщила, где в Украине ожидаются осадки.

Так, осадки с грозами, а местами с сильными порывами ветра сегодня будут практически по всей Украине. Сухо лишь в Волынской, Ровенской, Тернопольской, Житомирской, Киевской и Черниговской областях.

Причем, на Юге, Востоке, а также в ряде центральных областей в понедельник возможны довольно сильные ливни.

Погода в Украине 8 июля (фото: РБК-Украина)

Температура воздуха на Западе, Севере и в Центре будет очень нелетней - воздух прогреется от +20 до +24 градусов. Довольно тепло сегодня будет в восточных и западных областях - от +25 до +29 градусов.

В Киеве в понедельник, 8 июля, дожди не предвидятся, будет довольно облачно. Температура воздуха составит +21... +23 градуса.

Погода в Украине 8 июля (фото: meteo.gov.ua)

Ранее мы писали, что страшный ураган наделал много бед в Днепропетровской области. Ветер наломал деревьев, повреждены десятки автомобилей, люди застревали в лифтах из-за обесточивания домов.

Напомним, в Ровенской области пронеслась сильная песчаная буря, которая снесла ветром крышу со здания школы в одном из сел. Жители Полесья были шокированы таким явлением.

Кстати, мощная гроза с сильными шквальными порывами ветра недавно обрушилась на Киев. Жители столицы Украины наблюдали молнии, а также слышали раскаты грома.