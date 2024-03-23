Лилию Ребрик раскритиковали за выбор "не украинского" имени для новорожденной дочери: она ответила

Украинскую телеведущую Лилию Ребрик, которая недавно стала мамой в третий раз , раскритиковали за выбор необычного имени для дочери. Знаменитость ответила хейтерам и объяснила, почему они с мужем решили назвать девочку Аделина.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram звезды.

Лилия Ребрик объяснила, почему назвала дочь Адель

Так, телеведущая поделилась новыми фотографиями с новорожденной дочкой, и решила заодно ответить хейтерам по поводу имени девочки, потому что комментарии под предыдущим постом по этому поводу, говорит она, "растут в геометрическом прогрессе".

"Для всех, кто так тяжело переживает, что имя нашей третьей дочери Аделина. Нет сил больше молчать, потому что комментарии под предыдущим постом растут в геометрической прогрессии", - написала Лилия.

Лилия Ребрик с дочерью Адель (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Далее звезда расшифровала для особо обеспокоенных этим вопросом имя ее ребенка. Поэтому, как отметила телеведущая, А - означает Андрей, Де - Диана, Ли - Лилия, На - ПолиНа.

"А на самом деле обожаю читать ваши комментарии! Виноваты, конечно, что не посоветовались со всеми подписчиками, а выбрали имя ребенку семьей. ... Так много на свете горя. Люди, будьте взаимно красивыми", - обратилась к поклонникам Лилия.

Лилия Ребрик с мужем и детьми (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Напомним, знаменитость более 12 лет замужем за хореографом Андреем Диким, с которым принимала участие в проекте "Танці з зірками".

У нее и ее мужа уже две дочери: 11-летняя Диана и 5-летняя Полина.