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Лилию Ребрик раскритиковали за выбор "не украинского" имени для новорожденной дочери: она ответила

Суббота 23 марта 2024 20:22
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Лилию Ребрик раскритиковали за выбор "не украинского" имени для новорожденной дочери: она ответила Лилия Ребрик с мужем и дочерью (фото: instagram.com/liliia.rebrik)
Автор: Иванна Пашкевич

Украинскую телеведущую Лилию Ребрик, которая недавно стала мамой в третий раз, раскритиковали за выбор необычного имени для дочери. Знаменитость ответила хейтерам и объяснила, почему они с мужем решили назвать девочку Аделина.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram звезды.

Лилия Ребрик объяснила, почему назвала дочь Адель

Так, телеведущая поделилась новыми фотографиями с новорожденной дочкой, и решила заодно ответить хейтерам по поводу имени девочки, потому что комментарии под предыдущим постом по этому поводу, говорит она, "растут в геометрическом прогрессе".

"Для всех, кто так тяжело переживает, что имя нашей третьей дочери Аделина. Нет сил больше молчать, потому что комментарии под предыдущим постом растут в геометрической прогрессии", - написала Лилия.

Лилию Ребрик раскритиковали за выбор &quot;не украинского&quot; имени для новорожденной дочери: она ответила

Лилия Ребрик с дочерью Адель (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Далее звезда расшифровала для особо обеспокоенных этим вопросом имя ее ребенка. Поэтому, как отметила телеведущая, А - означает Андрей, Де - Диана, Ли - Лилия, На - ПолиНа.

"А на самом деле обожаю читать ваши комментарии! Виноваты, конечно, что не посоветовались со всеми подписчиками, а выбрали имя ребенку семьей. ... Так много на свете горя. Люди, будьте взаимно красивыми", - обратилась к поклонникам Лилия.

Лилию Ребрик раскритиковали за выбор &quot;не украинского&quot; имени для новорожденной дочери: она ответила

Лилия Ребрик с мужем и детьми (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Напомним, знаменитость более 12 лет замужем за хореографом Андреем Диким, с которым принимала участие в проекте "Танці з зірками".

У нее и ее мужа уже две дочери: 11-летняя Диана и 5-летняя Полина.

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