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Лилия Ребрик родила третьего ребенка: первое щемящее фото малыша

Пятница 15 марта 2024 22:53
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Лилия Ребрик родила третьего ребенка: первое щемящее фото малыша Лилия Ребрик родила третьего ребенка (фото: Instagram/Liliia Rebrik)
Автор: Василина Копытко

15 марта актриса и телеведущая Лилия Ребрик родила девочку, которую назвала Аделина. Для нее и ее мужа Андрея Дикого это уже третья дочь.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию ведущей в Instagram.

Телеведущая родила третьего ребенка

"Наша Адель. Дикая Аделина Андреевна. Будь счастлива, доченька", - написала Ребрик.

К своему посту Лилия прикрепила первое фото с крошечной ручкой ребенка. Девочка родилась с весом 3500 кг и ростом 52 см.

Подписчики телеведущей поздравляют ее с пополнением в семье.

Лилия Ребрик родила третьего ребенка: первое щемящее фото малышаРебрик поделилась радостной новостью (фото: Instagram/Liliia Rebrik)

Лилия уже 12 лет в счастливом браке

Лилия с танцором Андреем Диким в декабре 2023 года отпраздновали 12-ю годовщину брака. У пары уже есть 11-летняя Диана и 5-летняя Полина.

Раньше телеведущая делилась с подписчиками тем, что ее дочь мечтала о братике, а вот сама Лилия не скрывала, что ей без разницы, кто будет, но хотела бы, чтобы это был мальчик.

Также телезвезда рассказывала, что планирует совмещать работу с материнством и не будет бросать свою карьеру после рождения третьей дочери.

Лилия Ребрик родила третьего ребенка: первое щемящее фото малышаЛилия Ребрик родила третьего ребенка: первое щемящее фото малышаЛилия Ребрик родила третьего ребенка: первое щемящее фото малышаЛилия Ребрик родила третьего ребенка: первое щемящее фото малышаУ Лилии Ребрик и Андрея Дикого теперь три дочери (фото: Instagram/Liliia Rebrik)

Раньше мы писали о том, что Ребрик на последних месяцах беременности устроила эффектную фотосессию.

Читайте также о том, что Ребрик разнесла украинцев, которые считают, что она рождает в третий раз, чтобы мужчина "откосился от армии".

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Лилия Ребрик ведуча Ребенок
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